Vietām Latgalē un Vidzemē autoceļi apledo, bet sinoptiķi atklāj, kur šodien snigs 0
Pirmdien vietām Latvijā gaidāms neliels lietus, valsts austrumos dienas pirmajā pusē vēl snigs, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs mērens dienvidu vējš, tā ātrums brāzmās valsts rietumu un centrālajā daļā sasniegs 9-13 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi, vakarā Kurzemē līdz +8 grādiem.
Rīgā darba nedēļas pirmā diena būs apmākusies, brīžiem nedaudz līs, vējš mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +3..+4 grādiem.
Krievijā atrodas anticiklons, Eiropas ziemeļrietumos – ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1013 hektopaskāliem Latvijas rietumos līdz 1020 hektopaskāliem Latgalē.
Savukārt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ziņo, ka šorīt apledojums vietām Latgalē un Vidzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.
Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 42 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Jaunjelgavas līdz Nīcgalei, uz Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posmā no Špoģiem līdz Grebņevai un Rēzeknes apvedceļa (A15).
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Jēkabpils, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas, Madonas, Balvu, Valkas un Alūksnes apkārtnē.
Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanc