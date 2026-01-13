Foto: Pexels

Gribēja reklāmu, dabūja šķiršanos: restorāna publicētais “TikTok” video izjauc vīrieša laulību 0

Itālijā 42 gadus vecs vīrietis iesniedzis prasību tiesā pret restorānu pēc tam, kad “TikTok” reklāmas video nejauši atmaskoja viņa neuzticību, atklāj TSN.

Incidents noticis Sicīlijā. Restorāns bez klienta piekrišanas ievietoja “TikTok” reklāmu, kurā vīrietis bija redzams kopā ar citu sievieti. Tieši šo video vēlāk ieraudzīja viņa sieva – vai nu nejauši, vai arī pēc tam, kad kāds vīrieti atpazina un nosūtīja viņai šo ierakstu.

Tajā vakarā vīrietis sievai apgalvoja, ka dodas uz biznesa vakariņām ar kolēģiem. Taču pēc tam, kad sieva reklāmā ieraudzīja viņu kopā ar citu sievieti, viņa to uztvēra kā neuzticības pierādījumu un nolēma pārtraukt attiecības, kā arī “izmest” vīru no mājas.

Uzzinājis, ka restorāna publicētais video novedis pie viņa neuzticības atklāšanas, itālis iesniedza prasību tiesā. Viņš apgalvo, ka iestāde pārkāpusi viņa tiesības uz privātumu, filmējot viņu bez atļaujas un izplatot video sociālajos tīklos.

Vīrieša intereses tiesā pārstāv Itālijas patērētāju tiesību aizsardzības asociācija “Codacons”, kuras pārstāvji uzsver, ka restorāna rīcība tik tiešām bijusi nelikumīga.

Kā norādīja “Codacons” pārstāvis, restorāniem nav tiesību filmēt savus klientus bez viņu piekrišanas, un vēl jo mazāk – izmantot šādus videoierakstus reklāmas nolūkos. Šādu materiālu publicēšana var radīt nopietnas un neparedzamas sekas cilvēku personīgajā un ģimenes dzīvē.

Biedrība pieprasa kompensāciju par morālo kaitējumu savam klientam un apsver iespēju vērsties arī Itālijas Datu aizsardzības iestādē. Eksperti uzskata, ka šī tiesas prāva varētu kļūt par nozīmīgu precedentu mārketinga un privātuma aizsardzības jomā sociālajos tīklos.

