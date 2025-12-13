“Vienam uz ratiem mikroviļņu krāsns, otram – saliekamā gulta.” Pasažieri dalās trakulīgajās pieredzēs sabiedriskajā transportā 0
Ja runa rit par sabiedrisko transportu, tad gandrīz vienmēr sabiedrība sadalās vairākās daļās. Vieni ar to brauc piespiedu kārtā, citiem savas automašīnas uzturēšana prasītu vēl lielākas galvas sāpes nekā braukšana ar sabiedrisko transportu, taču ir vēl atlikusī daļa, kura no sabiedriskā transporta turas pa gabalu.
Sociālo mediju platformā “Threads” Laura padaloties ar savu piedzīvojumu nejauši aizsāk diskusiju, kurā cilvēki sāk dalīties ar situācijām, kuras nācies piedzīvot braucot ar sabiedrisko transportu.
Laura stāsta, ka šodien brauciens ar sabiedrisko transportu izvērties kā mazs piedzīvojums. “Iekāpj divi ļoti “aromātiski” kungi, bet ne jau smarža bija tā, kas lika pusei autobusa atkāpties, no šiem kungiem. Vienam uz ratiņiem mikroviļņu krāsns. Otram – saliekamā gulta ar visu matraci,” situāciju atstāsta sieviete.
Arī Artūrs komentāru sadaļā padalās ar savu pieredzi: “Braucu ar mikriņu. Sēžu pēdējā solā. Klausos mūziku telefonā uz austiņām ar vadu. Telefons atrodas klēpī un pagriezienā sāk slīdēt ārā. Izraujas vads un telefons aizkrīt aiz krēsla kaut kur, zem rezerves riepas apakšā. Visu ceļu līdz centram, draudzīgi kopā ar visiem pasažieriem klausījāmies manas gaudulīgās dziesmas uz pašu skaļāko.”
“Galapunktā šoferis atvēra aizmugurējās durvis un izķeksējām ārā,” piebilst Artūrs.
Savukārt Kristas pieredze nav nedz patīkama, nedz arī uzjautrinoša: “Sieviete (sadzērusies vai pat salietojusies) gulēja un suns ar visu garo pavadu staigāja pa transporta salonu. Es paņēmu suņa pavadu, turēju suni un izsaucu policiju. Man bija jākāpj ārā, bet braucu līdz galapunktam un sagaidīju policiju. Ceru, ka viņai suni neatdeva.”
Šie nav vienīgie stāsti, arī citu braucieni ir izvērtušies ne tā, kā plānots.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!