Helmanis nekur nepazudīs! Publiskots jaunais bijušā Ogres mēra amats un alga 0
LA.LV šodien jau ziņojām, ka sociālajos medijos publiski no amata atkāpās Ogres mērs Egils Helmanis. Viņa amatu pārņem iepriekšējā priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja (NA), kuru domes sēdē ievēlēja 14 no 17 klātesošajiem deputātiem.
Šodien notika arī Ogres novada Finanšu komitejas ārkārtas sēde, kurā par finanšu komitejas priekšsēdētāju atbilstoši Pašvaldību likumam apstiprināja domes priekšsēdētāju Krauju, savukārt par Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieku tika apstiprināts domes priekšsēdētāja vietnieku Iklāvu, kuram par šo amatu atlīdzība netiek noteikta.
Otrdien no Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāja amata atkāpās Iklāvs.
Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāja amatam sevi izvirzīja arī Martinsons, taču netika ievēlēts.