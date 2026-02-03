Egils Helmanis.

Helmanis nekur nepazudīs! Publiskots jaunais bijušā Ogres mēra amats un alga 0

LETA
19:35, 3. februāris 2026
Ziņas Latvijā

LA.LV šodien jau ziņojām, ka sociālajos medijos publiski no amata atkāpās Ogres mērs Egils Helmanis. Viņa amatu pārņem iepriekšējā priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja (NA), kuru domes sēdē ievēlēja 14 no 17 klātesošajiem deputātiem.

Veselam
8 dzērieni, kas nomierina nervus labāk par tabletēm – to apstiprina zinātne 11
Veselam
Vēlu vakarā vai naktī gribas ēst? Lūk, seši pārtikas produkti, kas nekaitēs veselībai
TV24
Pat gaiteņa tualetē iziet nedrīkst: Jelgavas slimnīcā dabiskās vajadzības jākārto palātā
Lasīt citas ziņas

Šodien notika arī Ogres novada Finanšu komitejas ārkārtas sēde, kurā par finanšu komitejas priekšsēdētāju atbilstoši Pašvaldību likumam apstiprināja domes priekšsēdētāju Krauju, savukārt par Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieku tika apstiprināts domes priekšsēdētāja vietnieku Iklāvu, kuram par šo amatu atlīdzība netiek noteikta.

Otrdien no Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāja amata atkāpās Iklāvs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Apsaimniekotājs brīdina par nopietnām sekām aizsalušu cauruļu gadījumos. Ko darīt, lai caurules neaizsaltu?
“Domē jocīgi sēž, ko?” Rīgas vadība dod atļauju šķērsot Daugavu pa ledu, kamēr eksperti brīdina, ka ledus upē ir bīstams
Melnā humora komēdija “Perfektie” ir godīguma pārbaudījumus digitālajā laikmetā
Uz vakanto amatu deputāts Gints Sīviņš (NA) izvirzīja bijušo domes priekšsēdētāju, deputātu Egilu Helmani (NA), kurš patlaban ir darba nespējā, taču paudis apņemšanos vadīt Attīstības un infrastruktūras komiteju. Helmanis esot norādījis, ka viņam ir atbilstoša pieredze šīm amatam.

Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāja amatam sevi izvirzīja arī Martinsons, taču netika ievēlēts.

Par Helmani Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāja amatā nobalsoja 12 deputāti, pret bija viens deputāts. Helmaņa alga šajā amatā būs 2500 eiro.
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ogres novada domes jaunais priekšsēdētājs ievēlēts: Helmaņa krēslā sēžas enerģiskais Andris Krauja
Kas vadīs Ogri pēc Helmaņa atkāpšanās? Zināmi iespējamie kandidāti
VIDEO. Helmanis no slimnīcas gultas ieraksta video un paziņo par atkāpšanos no domes vadītāja amata
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.