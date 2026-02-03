Caurules ar putu polietilēna siltinājumu
Foto – Shutterstock

Apsaimniekotājs brīdina par nopietnām sekām aizsalušu cauruļu gadījumos. Ko darīt, lai caurules neaizsaltu?

Ilgstošā sala dēļ būtiski pieaudzis izsaukumu skaits uz mājām ar malkas apkuri, kur aizsalušas ūdens caurules, 360TV Ziņām norāda lielākā daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāja “Rīgas namu pārvaldnieks” pārstāve Inita Kabanova.

Šādos gadījumos iedzīvotāji nereti paliek bez ūdens padeves. “Ļoti tipiska situācija ir tad, kad viens vai pat vairāki dzīvokļi uz vairākām dienām paliek tukši un netiek apkurināti. Caurules aizsalst, un pēc tam ūdens padeve nav pieejama vēl citiem dzīvokļiem – reizēm visā kāpņutelpā vai trakākajos gadījumos pat visā mājā,” skaidro Kabanova.

Viņa norāda, ka pēdējo divu dienu laikā saņemti aptuveni 150 šāda veida izsaukumi, tādēļ palīdzību šobrīd var nākties gaidīt ilgāk nekā ierasts. Avārijas seku likvidēšanai piesaistīti arī papildu resursi.

“Dzīvokļa īpašniekam ir pienākums uzturēt vismaz minimālu temperatūru dzīvoklī. Īpaši šajās ļoti aukstajās dienās nevajadzētu atstāt mājokli tukšu, un ir jānodrošina vismaz minimāla apkure. Tāpat nav ieteicams atstāt vaļā logus un durvis koplietošanas telpās, lai iekštelpās neiekļūtu aukstums,” aicina Kabanova.

Ja caurules jau ir aizsalušas, par to nekavējoties jāziņo avārijas dienestam. Pašu spēkiem cauruļu atkausēšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot atklātu liesmu.

