"Kā hokeja čempionāts bez Latvijas!" Cilvēki satriekti – "Supernova" bez Rivas nav iespējama

13:03, 20. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Šodien paziņoti tie 24 dalībnieki, kuri cīnīsies par iespēju pārstāvēt Latviju “Eirovīzijā”. LA.LV jau ziņoja, ka par lielu pārsteigumu daudziem, Markus Riva izlēma šogad nepiedalīties “Supernova 2026”.

Mūziķis viennozīmīgi bija kļuvis par Latvijas nacionālās atlases etalonu – viņš daudziem bija piemērs, kā nepadoties, bet turpināt mērķtiecīgi doties pretī savam sapnim.

Daudzi cilvēki sociālajos tīklos publicēja savas pārdomas par mūziķa lēmumu. Vairums atzīst, ka “Supernova” bez Rivas nav iedomājama.

Jau vēstījām, ka dalībai Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) konkursa “Supernova” pusfinālā žūrija no 124 pieteikumiem izvirzījusi 24 dalībniekus.

Konkursa pusfinālā iekļuvuši mākslinieki Agnesse ar dziesmu “Oh My My”, Aivo Oskis ar dziesmu “Walking Out”, Antra Stafecka ar dziesmu “Divejāda”, Atvara ar dziesmu “Ēnā”, Blurie ar dziesmu “Lovin’ Always Gets Me Down”, Daba ar dziesmu “Panic Attack”, “De Mantra” ar dziesmu “Let Them”, Edvards Strazdiņš ar dziesmu “I Ain’t Got The Guts”, “ELPO” ar dziesmu “Blakus”, Emilija ar dziesmu “All We Ever Had”, “Honey Blue” ar dziesmu “Blue Disco”, kā arī Ivo Grīsniņš-Grīslis ar dziesmu “Home”.

Tāpat pusfinālā iekļuvis Jānis Rugājs ar dziesmu “Smoke”, “Kautkaili” ar dziesmu “Te un tagad”, Krisy ar dziesmu “Take It”, Kristīne Megija ar dziesmu “Insanity”, Legzdina ar dziesmu “Ribbon”, Miks Galvanovskis ar dziesmu “Cruel Angel”, Nolark ar dziesmu “Different Places”, “Papīra lidmašīnas” ar dziesmu “You’re My Saviour”, Paula ar dziesmu “Dejot vien”, Robert Ox ar dziesmu “Ravin’ At The Taj Mahal”, Tikasha Sakama ar dziesmu “#010126 CODA” un Vēstnieks ar dziesmu “Vai tas ir kāds brīnums?”.

