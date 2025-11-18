FOTO: Unsplash.com

Merkurs Skorpionā brīdina: 4 zodiaka zīmju pārstāvjiem tuvākajā nākotnē gaidāms liels pārbaudījums 0

kokteilis.lv
12:38, 18. novembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Merkurs pavada savas pēdējās retrogrādās dienas Skorpiona zīmē, izaicinot šīs astroloģiskās zīmes pirms gaidāmajām pārmaiņām. Ja tu esi viena no šīm četrām zodiaka zīmēm, Merkura retrogrāda ienākšana Skorpiona zīmē drīz pārbaudīs tavu pacietību.

Reklāma
Reklāma
“Latvija nav pelnījusi neatkarību.” Sieviete skarbi izsakās par Latviju un sadusmo tautiešus 29
Kokteilis
Merkurs Skorpionā brīdina: 4 zodiaka zīmju pārstāvjiem tuvākajā nākotnē gaidāms liels pārbaudījums
RAKSTA REDAKTORS
“Kāds izmanto Ukrainas karu, lai…” Mairis Daugavpilī pamanījis dīvainas skrejlapas uz ēku sienām 50
Lasīt citas ziņas

Merkura retrogrāda periods parasti ir domāšanas, pārskatīšanas un sagatavošanās periods, īpaši, ja jāņem vērā iespējamie ceļošanas kavējumi sakarā ar komunikācijas traucējumiem.

Šīs astroloģiskās zīmes tiks ietekmētas visvairāk, jo Merkurs atrodas fiksētā zīmē. Šis periods solās būt progresīvs un sniegt iespējas izlīgumiem, stiprinot šīs zīmes un padarot tās drosmīgākas, kad Merkurs 29. novembrī atkal pāries tiešajā kustībā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Horoskopi 18. novembrim. Sīkas neērtības nevajadzētu pārvērtēt
Kokteilis
Kā un kur tu satiksi savu īsto vīrieti: to tev pateiks tavs dzimšanas mēnesis
Kokteilis
Parāde, lāpu gājiens, pastaigas, svētku pusdienas – kā katrai zodiaka zīmei pavadīt valsts svētkus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.