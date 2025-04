Sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījies video, ar kuru dalījies bijušais Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko. Tajā dzirdama krievu jurista Mihaila Barščevska intervija, kurā viņš atklāti pauž nievājošu un aizvainojošu viedokli par Latviju un Baltijas valstīm. Savas domas Barščevskis ietērpj gan ekonomiskos, gan politiskos pārmetumos, taču tie vairāk atklāj paša vājās zināšanas un aizspriedumus nekā realitāti.

Mihails Barščevskis saka: “Man ir daudz paziņu Baltijas valstīs, īpaši Latvijā. Tur viss ir tādā paka*ā. Bet vietējie politiķi ir noskaņoti karam ar Krieviju. Kurš? Ar ko? Bet vietējiem cilvēkiem tiek skalotas smadzenes: “Tūlīt Krievija mums uzbruks.” Vai mums ir vajadzīgs vēl viens nabadzīgs reģions?

Mums nav naudas, lai jūs paturētu. Protams, iekarot mēs jūs varam. Bet kur ir jūsu ekonomika? Kur ir Rīgas autobusu fabrika? Kur ir VEF? Visur tagad ir tirdzniecības centri. Kur ir jūsu papīrfabrikas? Jums ir tikai kartons. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir viskaitīgākais. Kas jums ir? Ko no jums ņemt? Šprotes?”

