“10 minūšu laikā saradās indiešu bars, uzbruka man…” Avārija Rīgā kādai sievietei pārvērtusies kārtīgā jandāliņā 0
Sociālajā medijā “Threads” kāda sieviete dalījusies ar satraucošu pieredzi, kurā ceļu satiksmes negadījums ar Indijas izcelsmes autovadītāju pārvērties par emocionāli smagu notikumu.
Sieviete raksta:
Notikums izraisīja plašu atsaucību komentāros. Daudzi pauž atbalstu, citi dalās ar līdzīgām pieredzēm.
Kāda cita sieviete komentē: “Tā nācija nav tik miermīlīga kā izliekas. Īpaši bārā. Vai savai drošībai uzņēmām kādu fotogrāfiju vai video no šiem? Parasti paliek tramīgi, kad sāk bildēt, jo nav papīri tīri kādai daļai.”
Kādam vīrietim rodas konkrēts jautājums: “Viņam vispār tiesības bija?”
Arī citi dalās ar personiskiem gadījumiem. Kāda sieviete raksta:
“Man viens šitāds iebrauca aizmugurē braucot nost no Vanšu tilta, kur luksofors priekšā centra pusē. Kāpu laukā skatīties, iedegās zaļais, šis nomaina joslu, pamāj man un aizbrauc. Apstulbu galīgi, aizbraucu prom. Pēc tam draugs saka, ka jāzvana policijai, jo skāde nopietna. Visu izstāstu, aizbraucu uzrakstīt iesniegumu, dabūju samaksāt €70 par “aizbraukšanu no notikuma vietas”. Bet nu TĀDA situācija nekur iepriekš nebija bijusi, reāli stulbi. Varēja atņemt tiesības uz 3 mēnešiem man par šo joku.”
Kāds vīrietis mēģina uz situāciju paskatīties plašāk:
“Nav jau tā ka indusi slikti brauc, vnk ceļu kultūra un auto vadīšanas izpratne totāli atšķirīga. Jūs ar savu ‘Eiropas’ grādu braukšanā, indijā būtu tads pats bieds – totalākais l.hs uz ceļa aiz kura neviens negribētu braukt, jo avarijas iespēja JUMS būs liela.”
Vairāki cilvēki komentāros atzīmē, ka indiešu kopienas saliedētība un savstarpējais atbalsts ir ievērības cienīgs.
“Viņi, atšķirībā no mums, ļoti turās kopā un izpalīdz viens otram. Ja redzu, ka kāds no viņu graustiem uz ielas noplīsis, pēc brīža jau klāt vismaz pāris auto ar palīgiem. Laikam citāda dzīves uztvere cilvēkiem!”