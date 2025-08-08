#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Publicitātes foto

“10 minūšu laikā saradās indiešu bars, uzbruka man…” Avārija Rīgā kādai sievietei pārvērtusies kārtīgā jandāliņā 0

LA.LV
20:58, 7. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Sociālajā medijā “Threads” kāda sieviete dalījusies ar satraucošu pieredzi, kurā ceļu satiksmes negadījums ar Indijas izcelsmes autovadītāju pārvērties par emocionāli smagu notikumu.

Reklāma
Reklāma

Sieviete raksta:

Kokteilis
Jaunava ierodas ar sarakstu, bet Vērsis čamdās gar sieriem – kā iepērkas katras zodiaka zīmes pārstāvji?
Mākslīgais intelekts nosaucis gadu, kad, visticamāk, mirs Putins. Cik drīz tas notiks?
Baltā nama avoti atklāj slepenu ultimātu, kas esot izvirzīts Putinam – bez tā tikšanās ar Trampu nenotikšot
Lasīt citas ziņas
“Šodien pirmo reizi tiku ceļu satiksmes negadījumā ar indieti. Es vainīga. Izsaucu policiju, ātro palīdzību, visu cieņu dienestiem par attieksmi! Bet par tiem indiešiem… pēkšņi 10 minūšu laikā saradās indiešu čupa, agresīvi uz manis uzbrūk, it kā es būtu noliegusi savu vainu. Viņi varētu sākt ar to, ka ir jābrauc ar tiesībām, jo mēs gandrīz 2h čakarējāmies ar dokumentu aizpildīšanu. Visi sveiki veseli, bet tādu jandāliņu sen nebiju piedzīvojusi.”

Notikums izraisīja plašu atsaucību komentāros. Daudzi pauž atbalstu, citi dalās ar līdzīgām pieredzēm.

CITI ŠOBRĪD LASA
Baltā nama avoti atklāj slepenu ultimātu, kas esot izvirzīts Putinam – bez tā tikšanās ar Trampu nenotikšot
“Es nevēlos, lai mana māsa nomirst…” Četrgadīga meitenīte mirst narkotiku piepildītā istabā
Kokteilis
Jaunava ierodas ar sarakstu, bet Vērsis čamdās gar sieriem – kā iepērkas katras zodiaka zīmes pārstāvji?

Kāda cita sieviete komentē: “Tā nācija nav tik miermīlīga kā izliekas. Īpaši bārā. Vai savai drošībai uzņēmām kādu fotogrāfiju vai video no šiem? Parasti paliek tramīgi, kad sāk bildēt, jo nav papīri tīri kādai daļai.”

Kādam vīrietim rodas konkrēts jautājums: “Viņam vispār tiesības bija?”

Arī citi dalās ar personiskiem gadījumiem. Kāda sieviete raksta:

“Man viens šitāds iebrauca aizmugurē braucot nost no Vanšu tilta, kur luksofors priekšā centra pusē. Kāpu laukā skatīties, iedegās zaļais, šis nomaina joslu, pamāj man un aizbrauc. Apstulbu galīgi, aizbraucu prom. Pēc tam draugs saka, ka jāzvana policijai, jo skāde nopietna. Visu izstāstu, aizbraucu uzrakstīt iesniegumu, dabūju samaksāt €70 par “aizbraukšanu no notikuma vietas”. Bet nu TĀDA situācija nekur iepriekš nebija bijusi, reāli stulbi. Varēja atņemt tiesības uz 3 mēnešiem man par šo joku.”

Kāds vīrietis mēģina uz situāciju paskatīties plašāk:

“Nav jau tā ka indusi slikti brauc, vnk ceļu kultūra un auto vadīšanas izpratne totāli atšķirīga. Jūs ar savu ‘Eiropas’ grādu braukšanā, indijā būtu tads pats bieds – totalākais l.hs uz ceļa aiz kura neviens negribētu braukt, jo avarijas iespēja JUMS būs liela.”

Vairāki cilvēki komentāros atzīmē, ka indiešu kopienas saliedētība un savstarpējais atbalsts ir ievērības cienīgs.

“Viņi, atšķirībā no mums, ļoti turās kopā un izpalīdz viens otram. Ja redzu, ka kāds no viņu graustiem uz ielas noplīsis, pēc brīža jau klāt vismaz pāris auto ar palīgiem. Laikam citāda dzīves uztvere cilvēkiem!”

FOTO: Ekrānuzņēmums/Thread
FOTO: Ekrānuzņēmums/Thread
FOTO: Ekrānuzņēmums/Thread
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Viņš tā kā marsietis staigāja…” Aculiecinieks pārliecināts par Smiltenes novadā notikušās autobusa avārijas cēloni
Otrdiena aizvadīta ar sēru vēsti: kravas un vieglās automašīnas sadursmē viens bojāgājušais
6 mēnešus vecs zīdainis iet bojā, jo 19 gadus vecā māte pieļauj liktenīgu kļūdu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.