Vecāki pamet 10 gadus vecu bērnu vienu pašu lidostā, jo viņa pasei ir beidzies derīguma termiņš 0
Vecāki Barselonas lidostā pametuši savu desmit gadus veco dēlu, lai paspētu uz lidojumu, kad sapratuši, ka viņa pasei ir beidzies derīguma termiņš, vēsta “Metro”.
Kā stāsta Barselonas starptautiskās “El Prat” lidostas darbiniece Liliana, kāds pāris tieši pirms lidojuma atklājis, ka bērnam nav ceļošanai derīgu dokumentu, tādēļ viņš nedrīkst iekāpt lidmašīnā.
Liliana publicējusi video platformā “TikTok”, kurā pauž sašutumu par notikušo. Ieraksts skatīts jau vairāk nekā 300 000 reižu.
Atsaucoties uz lidostas darbinieces stāstīto, zēns skaidrojis, ka vecāki devušies uz savu dzimteni atvaļinājumā, bet viņš palicis lidostā un gaidījis radinieku, kuram bija jāierodas viņam pakaļ.
Lidmašīna, kas jau gatavojās pacelties, bijusi spiesta atgriezties pie iekāpšanas vārtiem.
Pilots vērsies pie pasažieriem ar jautājumu, vai kāds nav terminālī aizmirsis bērnu – tomēr neviens neatsaucās. Vecāki galu galā atrasti un nogādāti lidostas policijas iecirknī, kur viņus jau gaidīja dēls. Nav zināms, vai viņi tika aizturēti.
“Tas ir neaptverami — vecāki mierīgi iekāpj lidmašīnā, atstājot savu desmitgadīgo bērnu terminālī, jo viņam nav ceļošanai derīgu dokumentu. Viņi sazvana radinieku, kas varbūt ieradīsies pēc pusstundas, varbūt pēc trijām… un vienkārši aizlido. Kā māte es esmu šokā,” viņa piebilst.