23:13, 7. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Vecāki  Barselonas lidostā pametuši savu desmit gadus veco dēlu, lai paspētu uz lidojumu, kad sapratuši, ka viņa pasei ir beidzies derīguma termiņš, vēsta “Metro”.

Kā stāsta Barselonas starptautiskās “El Prat” lidostas darbiniece Liliana, kāds pāris tieši pirms lidojuma atklājis, ka bērnam nav ceļošanai derīgu dokumentu, tādēļ viņš nedrīkst iekāpt lidmašīnā.

Vecāki, ilgāk nedomājot, pieņēmuši lēmumu lidot bez viņa, atstājot zēnu lidostā.
Liliana publicējusi video platformā “TikTok”, kurā pauž sašutumu par notikušo. Ieraksts skatīts jau vairāk nekā 300 000 reižu.

Atsaucoties uz lidostas darbinieces stāstīto, zēns skaidrojis, ka vecāki devušies uz savu dzimteni atvaļinājumā, bet viņš palicis lidostā un gaidījis radinieku, kuram bija jāierodas viņam pakaļ.

Tomēr lidostas darbinieki, pamanot vienu pašu pa lidostu klīstošu bērnu, par notikušo nekavējoties ziņojuši policijai.

Lidmašīna, kas jau gatavojās pacelties, bijusi spiesta atgriezties pie iekāpšanas vārtiem.

Pilots vērsies pie pasažieriem ar jautājumu, vai kāds nav terminālī aizmirsis bērnu – tomēr neviens neatsaucās. Vecāki galu galā atrasti un nogādāti lidostas policijas iecirknī, kur viņus jau gaidīja dēls. Nav zināms, vai viņi tika aizturēti.

“Esmu gaisa satiksmes kontroliere, un savā praksē esmu pieredzējusi daudz ko, bet šis gadījums bija pilnīgi sirreāls,” sacīja Liliana.

“Tas ir neaptverami — vecāki mierīgi iekāpj lidmašīnā, atstājot savu desmitgadīgo bērnu terminālī, jo viņam nav ceļošanai derīgu dokumentu. Viņi sazvana radinieku, kas varbūt ieradīsies pēc pusstundas, varbūt pēc trijām… un vienkārši aizlido. Kā māte es esmu šokā,” viņa piebilst.

