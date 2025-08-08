“Es nevēlos, lai mana māsa nomirst…” Četrgadīga meitenīte mirst narkotiku piepildītā istabā 1
Traģēdija Ņūmeksikā: septiņus gadus vecs zēns caur asarām lūdza policistus glābt savu mazo māsu, kura gulēja bezsamaņā atkritumiem un narkotikām pārpildītā vienistabas dzīvoklī. Taču bija jau par vēlu. Četrus gadus vecā meitenīte bija mirusi no saindēšanās ar oglekļa monoksīdu, informē dailymail.com.
Notikums, kurš norisinājās kādā ASV pilsētā, ir kļuvis par atgādinājumu tam, kā bērnu aizsardzības sistēma atkal un atkal pieviļ pašus neaizsargātākos.
Policisti ierodas pārāk vēlu
Kad policisti ieradās dzīvoklī, viņi atrada četurs gadus veco meitenīti guļam bālu un nekustīgu zem diviem bezsamaņā esošiem vecākiem. Telpa bija pilna ar atkritumiem, apkārt valdīja nekārtība un bija jūtama spēcīga smaka, kas liecināja par narkotiku lietošanu. Karstās ogles, kas tika izmantotas apkurei, radīja nāvējošu oglekļa monoksīda koncentrāciju.
Policijas ķermeņa kameras fiksēja zēna izmisīgo lūgumu: “Es nevēlos, lai mana māsa nomirst.”
Tajā brīdī policisti vēl centās meitenīti atdzīvināt, taču veltīgi. Meitenīte bija jau mirusi. Zēns, kuram tobrīd bija pneimonija, tika hospitalizēts. Abiem bērniem vēlāk tika konstatēts pozitīvs metamfetamīna tests.
Piecas iespējas glābt bērnus, taču visas palaistas garām
Saskaņā ar tiesas prāvu pret Ņūmeksikas bērnu, jaunatnes un ģimeņu departamentu valsts institūcijām bija vismaz piecas iespējas iejaukties, lai bērnus izglābtu, taču katru reizi tika pieļautas izšķirošas kļūdas un nekas netika darīts.
Vairākos gadījumos darbinieki pat neapmeklēja ģimeni, lai pārliecinātos par bērnu drošību. Vienā gadījumā šī departamenta inspektors nepatiesi ziņojis, ka ģimenē nav narkotikas lietotas netiek un bērnu vajadzības tiek apmierinātas, lai gan jau toreiz bija zināms, ka mājā nav ne tekoša ūdens, ne elektrības ne arī apkures.
Pirmā dienestu saskarsme ar ģimeni notika 2022. gada decembrī, kad mazais zēns tika atrasts viens pats guļam kravas automašīnas aizmugurē. Auto tobrīd atradās autostāvvietā.
Vairākkārt tika saņemti ziņojumi no skolotājiem, radiniekiem un tiesībsargiem, kuri ziņoja par nekoptiem bērniem, vardarbību ģimenē un pat situācijām, kurās zēns ieradās skolā ar uzsistu zilu aci.
2023. gada maijā policisti novēroja, ka bērni tiek vesti automašīnā nepiesprādzēti un nesakopti, arī tas netika atrisināts.
Vecāki narkotiku reibumā – apsūdzēti bērna nāvē
Abi bērna vecāki – 34 gadus vecā māte un tēvs – notikuma brīdī bija bezsamaņā. Māte vēlāk atzina, ka naktī pirms meitas nāves smēķējusi metamfetamīnu.
Abi ir apsūdzēti par tīšu, pret bērniem vērstu vardarbību, kas izraisījusi nāvi, kā arī par bērnu pamešanu un rūpju neuzņemšanos.
Pēc meitenītes nāves no biroja atlaisti astoņi darbinieki. Nav skaidrs, vai tas tieši saistīts ar šo lietu. Preses pārstāve atteicās komentēt, norādot, ka notiek tiesvedība.
Zēns sākotnēji tika nodots vecmāmiņas aprūpē, taču vēlāk – svešā audžu ģimenē.
Cik daudzi bērni vēl cieš klusumā?
Šī traģēdija atklāj dziļas plaisas bērnu aizsardzības sistēmā. Piecas iespējas palīdzēt, piecas neizmantotas izdevības. Mazs zēns zaudē māsu, kuru tik ļoti centās pasargāt.
“Es negribu, lai mana māsa nomirst…” – šiem vārdiem vajadzētu būt kā skaļam trauksmes signālam katram pieaugušajam.