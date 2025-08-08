Ne jau tāpēc, ka rokas saltu! Atklāts iemesls, kāpēc vīrieši pat publiskās vietās mēdz turēt roku biksēs… 0
Sievietes mēdz pasmaidīt, bet vīriešiem jau sen šāds žests mēdz būt pieņemams – turēt roku biksēs. Vai tā ir nepieklājība? Vai varbūt iemesls slēpjas dziļāk? Par to raksta portāls Tyla.com.
Vai tas būtu sabiedriskajā transportā, uz ielas, klubā vai uz dīvāna mājās – daudzi vīrieši vienkārši iebāž rokas biksēs jebkur un jebkad. Kamēr mājās tas varbūt šķiet pieņemami, sabiedrībā tam, šķiet, vajadzētu būt tabu. Bet, izrādās, tā nebūt nav.
Tātad, kāds ir patiesais iemesls?
Kamēr paši vīrieši parasti piesauc klasiskos iemeslus – salst rokas, komforta sajūta u.tml. –, cilvēki internetā prasa atbildes.
Šai tēmai pievērsies arī uzvedības eksperts un grāmatas Body Language Decoder autors Martins Brukss. Viņš “The Times” skaidrojis, ka šāda uzvedība var būt:
– nervozitātes izpausme – cilvēki bieži izmanto pieskārienus (piemēram, bārdas glāstīšanu) kā pašmierināšanos. Rokas biksēs? Dīvaina, bet iespējama tās forma;
– sociālo normu maiņa – šis žests var būt veids, kā pievērst uzmanību savai vīrišķībai: “Re, kas man padomā!”
– dumpiniecisks gājiens – līdzīgi kā agrāk smēķēšana bija protests pret sabiedrības normām, arī šī uzvedība var būt “es darīšu, ko gribu” žests.
Bijušais policists un uzvedības analītiķis Darens Stentons tam piekrīt. Viņš piebilst, ka Covid-19 pandēmija ir “atbrīvojusi” sabiedrību no daudziem uzvedības tabu. Tāpat kā cilvēki dodas uz veikalu pidžamās, arī rokas biksēs vairs nešokē tā, kā agrāk.
Viņš gan arī norāda, ka šis žests var būt maldinošs – dažkārt tas ir tikai pašmierināšanās, bet citreiz – mēģinājums kaut ko noslēpt.