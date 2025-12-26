Foto-LETA/AFP

Parīzes metro sadurtas trīs sievietes – policija uzbrukumu nesaista ar terorismu 1

LETA
21:56, 26. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Francijas policija piektdien aizturēja vīrieti aizdomās par trīs sieviešu saduršanu Parīzes metro, paziņoja prokuratūra.

Sievietes pusstundas laikā piektdienas pēcpusdienā sadurtas trīs dažādās vietās 3. metro līnijā, kas šķērso Parīzes centrālo daļu, paziņoja sabiedriskā transporta operatorkompānija RATP.

Visām cietušajām ātri sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Policija izmantoja pilsētas videonovērošanas sistēmu un mobilo sakaru izsekošanas rīkus, lai noskaidrotu iespējamā uzbrucēja atrašanās vietu Parīzes ziemeļos, informēja prokuratūra.

Laikraksts “Le Parisien” vēstīja, ka policija uzbrukumu nesaista ar terorismu, un tiek uzskatīts, ka 2000. gadā dzimušais vīrietis noziegumu pastrādājis psiholoģiska rakstura problēmu dēļ.

Eiropas valstīs gada beigās, kad daudzviet pulcējas cilvēki, liela uzmanība tiek pievērsta jebkādiem vardarbīgiem incidentiem, ņemot vērā nesenos uzbrukumus un plānus, kas vērsti pret svētku vai reliģiskiem pasākumiem.

Pagājušajā nedēļā Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess vēstījumā augsta ranga amatpersonām aicināja ievērot “maksimālu modrību”.

Ņemot vērā “ļoti augsto terorisma draudu līmeni” un “sabiedrisko nekārtību risku”, Nunjess lūdza vietējās amatpersonas pastiprināt drošības pasākumus visā valstī ar redzamu un preventīvu klātbūtni.

