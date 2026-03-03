Foto: Evija Trifanova/LETA

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka Latvijā degvielas cenas uzpildes stacijās tuvākajās dienās varētu pieaugt par 10-12 centiem litrā, ja saglabāsies pašreizējais biržas cenu līmenis.

“Faktiski vienas dienas laikā cenas pieauga tikpat, cik iepriekšējo divu mēnešu laikā. Ja šis līmenis saglabāsies līdz vakara “Platts” cenu fiksācijai, Latvijas autovadītāji jau tuvākajās dienās degvielas uzpildes staciju tablo var ieraudzīt pieaugumu par 10-12 centiem litrā,” prognozē Igaunijas degvielas mazumtirgotāja “Olerex” un “Kool Latvija” stratēģijas direktors Aleksejs Švedovs.

Sociālo mediju platformā “Threads” acīgākie iedzīvotāji dalās savos novērojumos.

Sandijs raksta: “Kaut kā ātri piegādāja dārgo degvielu no Tuvajiem Austrumiem.”

Arī Arnis dalās savās pārdomās: “Pašlaik tas nav saistīts ar notikumiem Irānā, bet ar pieprasījumu – masu psihozi. Visi skrien ieliet degvielu. Cena aug, bet pieprasījums nemazinās. Paaugstinās vēl, kamēr pieprasījums nekritīsies.

Latvijā nav noteikti degvielas mazumtirdzniecības cenu griesti – ir brīva cenu veidošana. Tā ir laba iespēja nopelnīt. Tā jau ir bijis ar griķiem, tualetes papīru u. tml., tikai tur, par nelaimi tirgotājam, nav elektronisko cenu zīmju pie plauktiem, lai operatīvi cenas mainītu atkarībā no pieprasījuma.”

Arī Kristaps novērojis izmaiņas: “Braucu Liepājā iekšā – 1,564. Piecpadsmit minūtes vēlāk braucu ārā no Liepājas – 1,594.”

Arī Lauris dalījās ar līdzīgu novērojumu: “Mainās uz augšu pa stundām. No rīta, uz darbu braucot, bija 1,554, tad 1,594, šobrīd jau ir 1,614. Mūsējiem tik iemeslu… Bet, kad cena iet uz leju, tad redz nevarot tā, jo esot iepirkts “pa dārgo” cenu.”

Savukārt Modrim ir cita teorija: “Drīzāk gan tas ir, lai neļautu panikot un cilvēkiem izsūknēt visas rezerves.”

