Ir sācies "demogrāfiskais karš": atklāts, ko Putins līdz 2045. gadam plāno paveikt Ukrainā
Krievija ilgtermiņā cenšas mainīt etnisko sastāvu Ukrainas okupētajās teritorijās, pārvietojot tur savus pilsoņus, norāda sociologs Dmitrijs Gromakovs.
Viņš skaidro, ka šāda politika var kalpot kā instruments nākotnes politiskajiem lēmumiem – piemēram, iespējamiem referendumiem par šo teritoriju statusu. “Mērķis ir radīt situāciju, kurā šajās teritorijās dzīvo cilvēki, kas ilgtermiņā varētu pamatot to piederību,” viņš norāda.
Vienlaikus eksperts uzsver, ka bez uguns pārtraukšanas un skaidri noteiktas frontes līnijas nav iespējams runāt par reālu šo teritoriju atjaunošanu. Piemēram, Mariupolē un Doneckā atjaunošanas darbi notiek ļoti lēni, kas apšauba iespēju īstenot šādus plānus tuvāko 15 gadu laikā.
Saskaņā ar iepriekš izskanējušo informāciju Krievija līdz 2045. gadam plāno pārvietot uz okupētajām teritorijām gandrīz 114 tūkstošus savu pilsoņu. Tiek lēsts, ka iedzīvotāju skaits šajās teritorijās varētu pieaugt par vairāk nekā 100 tūkstošiem.
Tikmēr okupētajās teritorijās joprojām dzīvo no 3 līdz 5 miljoniem ukraiņu, kuri saskaras ar nopietnām problēmām – ūdens, elektrības un apkures traucējumiem, kā arī kvalitatīvas medicīniskās aprūpes trūkumu.
Eksperti šo procesu raksturo kā daļu no plašākas stratēģijas, kas vērsta uz ilgtermiņa ietekmes nostiprināšanu okupētajās teritorijās.