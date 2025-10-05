Gaujienas Jaunā pils
Gaujienas Jaunā pils
FOTO: Laura Grīnvalde

Ir sajūta, ka ar acs kaktiņu kādu redzēji, bet reāli tur neviena nav? Kāpēc tā notiek? 0

LA.LV
15:10, 5. oktobris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Vai tev ir gadījies piedzīvot to sajūtu, kad šķiet, ka ar acs kaktiņu kādu redzēji, taču patiesībā tur neviena nav? Tā laiku pa laikam gadās daudziem, bet kas tur īsti ir? Apkopojām informāciju no dažādiem avotiem, kuros par šo tēmu rakstīts.

Reklāma
Reklāma

Smadzenes aizpilda tukšumus

Kokteilis
Auns nekad nekļūs vecs, bet vērsis rušināsies par dārzu. Kā katra zodiaka zīme dzīvo pensijas vecumā?
Nebija neviena eklēra! Pirkums “Liepkalnu” maiznīcā rada bažas par to, kā tad matemātika darbojas reālajā pasaulē
“NATO 5. pants izkūpēs gaisā” – publiskots iespējama Krievijas uzbrukuma scenārijs Igaunijai
Lasīt citas ziņas

Mūsu redze nav pilnīga. Centrālā redze ir asa un precīza, bet perifērā ir daudz miglaināka. Kad acu kaktiņā parādās kustība vai ēna, smadzenes mēdz aizpildīt trūkstošo informāciju ar formām, ko tās pazīst – visbiežāk ar cilvēka tēlu. Tāpēc šķiet, ka kāds tur stāv, kaut gan realitātē tas var būt tikai gaismas un ēnu spēle.

Miega un nomoda robežas

Daudzi “ēnu cilvēku” stāsti saistīti ar miega paralīzi – stāvokli, kad smadzenes jau ir pamodušās, bet ķermenis vēl palicis nekustīgs. Šajā laikā var rasties intensīvas redzes halucinācijas, spēcīga klātbūtnes sajūta un silueti istabas stūros. No zinātniskā viedokļa tie nav spoki, bet smadzeņu projekcijas pārejas brīdī starp miegu un nomodu.

Nogurums un stress kā katalizatori

CITI ŠOBRĪD LASA
Lāči, Gulbji, Brieži, Lūši un citi: jau pavisam drīz cilvēki ar dzīvnieku nosaukumiem vārdā vai uzvārdā Rīgas zoodārzu varēs apmeklēt bez maksas
VIDEO. Okupētajā Krimā nogranduši vairāki sprādzieni – tiek ziņots par ugunsgrēku naftas terminālī
Starp mākoņiem izsprauksies saules stari… Laika prognoze pirmdienai

Redzes “triki” biežāk sastopami, ja cilvēks ir pārguris, nervozs vai strādā pie vāja apgaismojuma. Smadzenes šādos brīžos kļūst īpaši uzņēmīgas pret kļūdām uztverē. Arī acs fizioloģija spēlē savu lomu – piemēram, sīkas nogulsnes acs iekšienē var mest kustīgas ēnas, kuras prāts interpretē kā dzīvu būtni.

Kultūra un ticējumi

Ne mazāk interesanti, ka šai parādībai ir sena vieta folklorā. Dažādās kultūrās acu kaktiņā redzētās ēnas tiek skaidrotas kā gari, sargi vai ļaunas būtnes. Mūsdienu populārā kultūra šo fenomenu dēvē par “ēnu cilvēkiem”, kas simboliski apvieno nezināmā baiļu un ziņkāres elementus.

Kā reaģēt?

Lielākajā daļā gadījumu acu kaktiņā saskatītās figūras ir nekaitīga redzes un iztēles mijiedarbe. Ja tā notiek reti, tas ir tikai interesants atgādinājums par to, kā mūsu smadzenes strādā. Taču, ja pieredze atkārtojas bieži vai izraisa trauksmi, vērts konsultēties ar acu ārstu vai neirologu, lai izslēgtu veselības problēmas.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.