“Ir taču arī simpātiskāki un smaržīgāki ziedi…” Vīrietis neizpratnē par dāmu apsēstību ar peonijām, sievietes steidz skaidrot savu nostāju 0
Peonijas jau gadiem ir vienas no iecienītākajām vasaras puķēm, tomēr ne visiem ir skaidrs, kāpēc tieši tās izpelnās tik lielu sajūsmu. Šis jautājums raisījis plašu diskusiju sociālajos tīklos, kur cilvēki dalījās gan savā neizpratnē, gan argumentos par labu šiem ziediem.
Diskusiju aizsāka kāds vīrietis, kurš vaicāja: “Dāmas, variet man, nevisai gudram tēviņam, izskaidrot, kas jums ar tām pujenēm? Visas dāmas manā burbulī kā aptrakušas ar šiem ziediem… Ir taču arī simpātiskāki, smaržīgāki un visādi citādi efektīgāki ziedi.”
Daudzas sievietes norādīja, ka peoniju pievilcība slēpjas to iespaidīgajos ziedos. “Nu skaisti tie ziedi… un tā smarža. Zieds liels, izteiksmīgs,” rakstīja kāda komentētāja.
Citi uzsvēra, ka peonijas ir ne tikai skaistas, bet arī ilgi saglabājas vāzē. Kāda sieviete norādīja, ka tās ir apjomīgas, elegantas, skaisti izskatās gan pumpuros, gan pilnziedā, turklāt ar dažiem ziediem vien pietiek, lai izveidotu greznu pušķi.
Netrūka arī praktisku argumentu. Kāda komentētāja uzskaitīja veselu virkni priekšrocību – patīkama smarža, košas krāsas, elegants izskats, dažādi izmēri, lieliska saderība ar citiem ziediem un tas, ka peoniju ziedēšanas laiks ir salīdzinoši īss, padarot tās īpaši gaidītas.
Daudzi atzina, ka peonijas viņiem saistās ar bērnības atmiņām. “No dziļas bērnības mīļākie ziedi. Tā vienkārši ir,” rakstīja kāda sieviete.
Savukārt citi norādīja, ka katram ir sava gaume. Vienai mīļākās ir peonijas, citai – puķuzirņi, rozes, jasmīni vai lilijas.
Diskusijā netrūka arī humora. Kāda komentētāja pajokoja, ka nespēs sniegt uz šo jautājumu atbildi, jo: “Man neviens nedāvina peonijas… uzdāvinātu, pateiktu.”
Lūk, ko saka citas sievietes.