Latvija un Ukraina vienisprātis par nepieciešamību saglabāt sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju sporta jomā 0
Krievijas un Baltkrievijas sporta organizācijām un sportistiem noteiktie ierobežojumi jāsaglabā pilnā apmērā, sarunā vienisprātis bijuši Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA) un Ukrainas jaunatnes un sporta ministrs Matvijs Bidnijs.
Kā aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijā, Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmums provizoriski atcelt Krievijas Olimpiskās darbības apturēšanu, abu valstu ministru ieskatā, nav pieņemams, kamēr Krievija turpina pilna mēroga karu Ukrainā un Baltkrievija to atbalsta.
Indriksone uzsvēra, ka Latvija arī turpmāk starptautiskajās organizācijās iestāsies par agresorvalstu izolāciju sportā. Latvija ir ar likumu noteikusi ierobežojumus Latvijas komandu dalībai starptautiskajās sacensībās, kurās piedalās Krievijas vai Baltkrievijas komandas.
Latvija šo pozīciju konsekventi aizstāv Eiropas Savienībā un citās starptautiskās organizācijās. Maijā notikušajā ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes sanāksmē Eiropas Komisijas par sportu atbildīgais komisārs Glens Mikallefs pauda atbalstu līdzīgi domājošo valstu bažām par Krievijas un Baltkrievijas dalību starptautiskajā sportā.
Savukārt Ukrainas ministrs aicināja valstis, kurās notiek starptautiskās sacensības, saglabāt aizliegumu izmantot Krievijas un Baltkrievijas valsts simbolus, kā arī mudināja starptautiskās sporta federācijas saglabāt spēkā esošos ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās. Bidnijs arī pateicās Latvijai par līdzšinējo atbalstu Ukrainai.
Kā vēstīts, SOK otrdien atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās.
Tomēr SOK pagaidām saglabāja Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu.
SOK arī noteica, ka Krievijas sportistiem pirms dalības sacensībās būs jāiziet “vairākas” dopinga pārbaudes.
SOK paziņojumā, kurā izklāstīti vairāki nosacījumi, ir teikts, ka atsevišķu sporta veidu starptautiskās federācijas var izlemt, vai atļaut Krievijas karogu un himnu savos pasākumos vai sacensību posmu sacensībās Krievijā.
Saistībā ar 2028. gada olimpiskajām spēlēm SOK arī paziņoja, ka “atbilstošā laikā pieņems lēmumu par Krievijas karoga, himnas, krāsu vai jebkādu olimpisko spēļu identifikācijas zīmju rādīšanu”.
Krievijas atgriešanās sacensībās joprojām ir ierobežotāka nekā Baltkrievijai, kurai SOK maija sākumā atļāva atgriezties sacensībās bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz valsts himnu vai krāsām.
SOK paziņoja, ka, lai risinātu “uzticības trūkumu” pēc virknes Krievijas dopinga skandālu, “visiem sportistiem, kas tikko atgriežas starptautiskajās sacensībās, pirms atgriešanās ir jāveic vairākkārtējas pārbaudes”.
Ierobežojumi tika noteikti 2023. gada oktobrī, vairāk nekā 18 mēnešus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad Krievijas Olimpiskā komiteja nolēma iekļaut kā biedrus sporta organizācijas anektētajās teritorijās.
SOK paziņojumā teikts, ka tā “rūpīgi uzraudzīs situāciju” anektētajās teritorijās.
“SOK nosoda karus, bruņotus konfliktus un vardarbību, kas izraisa cilvēku ciešanas neatkarīgi no to norises vietas,” pauž SOK.