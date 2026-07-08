“Krievija no šī tikai iegūst.” Slaidiņš brīdina par bīstamu strīdu Ukrainas sabiedroto vidū 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Nacionālo bruņoto spēku majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš pauda viedokli, ka domstarpības starp Poliju un Ukrainu par vēstures jautājumiem šobrīd galvenokārt nāk par labu Krievijas propagandai.
Slaidiņš atsaucās uz britu vēsturnieka un Oksfordas Universitātes profesora Normana Deivisa pausto, ka Ukrainas Sacelšanās armijas (UPA) vērtējums nav viennozīmīgs un ka patiesības un izlīguma komisijas izveide būtu apsverama tikai pēc kara beigām. Viņš norādīja, ka profesora ieskatā pašlaik nav piemērots laiks vēsturisko strīdu saasināšanai, jo tas rada papildu iespējas Krievijas informatīvajai kampaņai.
Komentējot Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmumus par UPA piemiņas godināšanu, Slaidiņš uzsvēra, ka Ukrainai ir tiesības lemt par saviem nacionālajiem simboliem un vēstures interpretāciju. Viņš atgādināja, ka Otrā pasaules kara laikā kara noziegumus pastrādāja dažādas karojošās puses, tādēļ, viņaprāt, vēsturiskie notikumi jāvērtē plašākā kontekstā.
Slaidiņš norādīja, ka arī Latvija ilgstoši saskārusies ar diskusijām par latviešu leģionāru vērtējumu un nacionālo simbolu interpretāciju. Viņaprāt, atteikšanās no saviem vēsturiskajiem simboliem ārēja spiediena dēļ rada iespējas turpmākām manipulācijām.
Runājot par Ukrainas izlūkdienesta vadītāja Kirila Budanova izteikumiem, Slaidiņš atzinīgi novērtēja viņa uzsvērto nostāju, ka nevienai citai valstij nav tiesību noteikt, kurus vēstures notikumus un varoņus Ukrainai godināt. Viņš uzsvēra, ka karš notiek ne tikai kaujas laukā, bet arī cīņā par valsts identitāti, kultūru un vēsturisko atmiņu.
Vienlaikus Slaidiņš pievērsās arī Polijas aizsardzības ministra Vladislava Kosiņaka-Kamiša paziņojumiem par Ukrainas ceļu uz Eiropas Savienību. Viņš norādīja, ka šādus izteikumus lielā mērā ietekmē Polijas iekšpolitika un lauksaimnieku intereses, jo Ukraina ir nozīmīga lauksaimniecības valsts, kuras pievienošanās ES ietekmētu subsīdiju sadali. Pēc Slaidiņa domām, vēsturiskie jautājumi nav vienīgais iemesls Polijas piesardzīgajai nostājai pret Ukrainas dalību Eiropas Savienībā.