“Man kāds putniņš pačivināja… Viņi būs sajūsmā!” Tramps nāk klajā ar labu vēsti Ukrainai 9
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes “Patriot”.
“Man kāds putniņš pačivināja, ka mēs viņiem piešķirsim tiesības ražot “Patriot”. Mēs parādīsim viņiem, kā to darīt. Patiesībā tas ir ļoti sarežģīts process. Bet jūs ātri tiksiet galā ar šo sarežģītību. Un mēs tieši par to runājam,” kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samitā Ankarā pavēstīja Tramps.
Pēc Trampa teiktā, uzņēmums, kas ražo “Patriot” un pašlaik būvē četras rūpnīcas, to spēs izdarīt divu līdz trīs mēnešu laikā.
“Ja pasūtat “Patriot”, tagad jums nākas ilgi gaidīt. Tāpat ir ar “Tomahawk”. Mums ir daudz konkrētas tehnikas, bet to dēvē par elitāru. Tātad viena no lietām, par kurām mēs runāsim, ir tā, ka mēs jums piešķirsim licenci šīs tehnikas ražošanai. Tas taču ir labi, vai ne? Tāpēc jūs nevarēsiet sūdzēties, ka mēs jums dodam par maz. Mēs teiksim: “Dariet paši.” Mēs par to vēl neesam paziņojuši uzņēmumam, bet viss nokārtosies. Protams, viņi būs sajūsmā,” viņš piebilda.