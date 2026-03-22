Irānas armija atbild uz Trampa ultimātu par Hormūzas šaurumu 0

20:57, 22. marts 2026
Irānas militārpersonas paziņojušas, ka ir gatavas pilnībā slēgt Hormuza šaurumu, ja ASV veiks triecienus valsts enerģētikas infrastruktūrai.

VIDEO. “Viņš bija kā tētis, kura man visu dzīvi trūka…” Laura traģiskajā Madonas avārijā zaudēja tuvu cilvēku
Sievietes, esiet uzmanīgas: šie augi mājās var ienest vientulību un nelaimi
VIDEO. “Es kliedzu pilnā rīklē, lai kaimiņi, dievs dod, mani sadzird!” Divu bērnu mammai gaišā dienas laikā kāpņu telpā uzbrūk “Bolt” kurjers, policijas un piegādātāju attieksme šokē
Teherāna šādi reaģējusi uz ASV prezidenta Donalda Trampa ultimātu, kurā viņš draudēja iznīcināt Irānas elektrostacijas, ja islāma republika neatbloķēs Hormuza šaurumu.

Kā vēsta CNN, Irānas militārā vadība norādījusi, ka ASV draudu īstenošanas gadījumā šaurums tiks pilnībā slēgts un netiks atvērts, kamēr iznīcinātā infrastruktūra nebūs atjaunota.

“Latvieši sūkstas, ka 1200 eiro ir slikta alga, bet sludinājumos neko vairāk par 900 eiro ar doktora grādu nesola!” Darba meklētāji neizpratnē
“Pretīga sajūta!” Citskovskis atklāj, ka Kariņa lidojumu lietas sakarā, KNAB mēnešiem noklausījies pat privātas sarunas ar ģimeni
Skandāls ES gaiteņos: Ungārijas ārlietu ministrs esot ziņojis Lavrovam par slepenām sarunām

Paziņojumā arī teikts, ka uzbrukumu mērķi būtu visa Izraēlas enerģētikas un sakaru infrastruktūra, kā arī līdzīgi objekti reģionā ar amerikāņu kapitāla līdzdalību. Tāpat Irānas bruņotie spēki norādīja, ka elektrostacijas valstīs, kur atrodas ASV militārās bāzes, tiks uzskatītas par leģitīmiem mērķiem.

Iepriekš arī Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Kalibafs brīdināja par iespējām sekām, uzsverot, ka triecieni Irānas enerģētikai var izraisīt “neatgriezenisku” kritiskās infrastruktūras iznīcināšanu Tuvajos Austrumos.

SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps draud uzbrukt Irānas spēkstacijām, ja netiks izpildīts viens nosacījums
Identificēts Irānas kara sliktākais scenārijs: tas varētu būt traģiskāks nekā Irākas
Tramps izsaka jaunus draudus: Irānai esot atlikušas tikai 48 stundas
