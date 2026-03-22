Irānas armija atbild uz Trampa ultimātu par Hormūzas šaurumu
Irānas militārpersonas paziņojušas, ka ir gatavas pilnībā slēgt Hormuza šaurumu, ja ASV veiks triecienus valsts enerģētikas infrastruktūrai.
Teherāna šādi reaģējusi uz ASV prezidenta Donalda Trampa ultimātu, kurā viņš draudēja iznīcināt Irānas elektrostacijas, ja islāma republika neatbloķēs Hormuza šaurumu.
Kā vēsta CNN, Irānas militārā vadība norādījusi, ka ASV draudu īstenošanas gadījumā šaurums tiks pilnībā slēgts un netiks atvērts, kamēr iznīcinātā infrastruktūra nebūs atjaunota.
Paziņojumā arī teikts, ka uzbrukumu mērķi būtu visa Izraēlas enerģētikas un sakaru infrastruktūra, kā arī līdzīgi objekti reģionā ar amerikāņu kapitāla līdzdalību. Tāpat Irānas bruņotie spēki norādīja, ka elektrostacijas valstīs, kur atrodas ASV militārās bāzes, tiks uzskatītas par leģitīmiem mērķiem.
Iepriekš arī Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Kalibafs brīdināja par iespējām sekām, uzsverot, ka triecieni Irānas enerģētikai var izraisīt “neatgriezenisku” kritiskās infrastruktūras iznīcināšanu Tuvajos Austrumos.