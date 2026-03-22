Tramps draud uzbrukt Irānas spēkstacijām, ja netiks izpildīts viens nosacījums
ASV iznīcinās spēkstacijas Irānā, ja Irāna 48 stundu laikā pilnībā neatvērs stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu, sestdien brīdināja ASV prezidents Donalds Tramps.
ASV iznīcinās “dažādas spēkstacijas, vispirms sākot ar lielāko”, brīdināja Tramps.
Iespējams, viņš ar to domāja Būšehras kodolspēkstaciju, kas ir Irānas lielākā kodolspēkstacija, vai Damavanas gāzes spēkstaciju netālu no Irānas galvaspilsētas Teherānas.
Ja Tramps īstenos savus draudus un uzbruks Irānas spēkstacijām, Irāna veiks triecienus visai Tuvo Austrumu enerģētikas infrastruktūrai, kas saistīta ar ASV un Izraēlu, brīdināja Irānas vadības pārstāvji.
Irānas ietekmīgais parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs svētdien piedraudēja neatgriezeniski iznīcināt svarīgu infrastruktūru visā reģionā, ja ASV un Izraēla uzbruks Irānas infrastruktūrai.
“Tūlīt pēc tam, kad mūsu valsts spēkstacijas un infrastruktūra kļūs par mērķi, par likumīgiem mērķiem tiks uzskatīta vitāli svarīgā infrastruktūra, kā arī enerģētikas un naftas infrastruktūra visā reģionā, un tā tiks neatgriezeniski iznīcināta,” Galibafs pauda platformā “X”.
Viņš brīdināja, ka tad naftas cenas pieaugs “uz ilgu laiku”.
Irāna uzbruks arī atsāļošanas iekārtām un IT infrastruktūrai, kas saistīta ar ASV un Izraēlu, brīdināja Irānas Centrālās pavēlniecības pārstāvis Ebrahims Zolfagari.
“Pusstundas laikā viss reģions tiks atvienots no enerģijas”, ja Irānas elektrotīkls kļūs par mērķi, ziņu aģentūra “Fars” atgādina triecienā Teherānā nesen nogalinātā Irānas Augstākās nacionālās drošības padomes vadītāja Ali Laridžani savulaik teikto.