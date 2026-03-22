Tramps izsaka jaunus draudus: Irānai esot atlikušas tikai 48 stundas 10
Donalds Tramps izteicis jaunus draudus Irānai: devis 48 stundas Hormuza šauruma atvēršanai. ASV prezidents Donalds Tramps brīdinājis, ka Savienotās Valstis “iznīcinās” Irānas elektrostacijas, ja islāma republika 48 stundu laikā pilnībā neatvērs Hormuza šaurumu.
Tikmēr Irānas raķetes sestdienas vakarā trāpīja divām apdzīvotām vietām netālu no galvenā Izraēlas kodolpētniecības centra – uzbrukumos tika sagrautas ēkas un ievainoti desmitiem cilvēku. Šie notikumi liecina, ka kara ceturtās nedēļas sākumā konflikts ieguvis jaunu, bīstamu pavērsienu.
Tramps, kurš šo ultimātu publicēja sociālajā tīklā, nedēļas nogali pavadot savās mājās Floridā, paziņoja, ka dod Irānai 48 stundas, lai atvērtu šo vitāli svarīgo ūdensceļu, pretējā gadījumā tai draud jauns uzbrukumu vilnis. Viņš norādīja, ka ASV iznīcinās “dažādas elektrostacijas, sākot ar lielāko”.
Savukārt Irāna svētdienas agrā rītā brīdināja, ka jebkāds trieciens tās enerģētikas objektiem izraisīs uzbrukumus ASV un Izraēlas enerģētikas un infrastruktūras objektiem reģionā.
Tas teikts paziņojumā, ko citē Irānas armijas pārstāvis un publicējuši valsts un daļēji oficiālie mediji.
Hormuza šaurums, kas savieno Persijas līci ar pasaules okeāniem, ir viens no svarīgākajiem naftas transportēšanas ceļiem pasaulē.
Uzbrukumu komerciālajiem kuģiem un jaunu draudu dēļ gandrīz neviens tankkuģis vairs neizmanto šo maršrutu naftas, gāzes un citu preču pārvadāšanai.
Tāpēc vairākas lielākās naftas ieguves valstis samazinājušas ieguvi, jo to resursus nav iespējams eksportēt.