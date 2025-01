Foto: Kristaps Baņķis

“Izglāb sevi!” Kristaps Baņķis par diviem gadiem, kas būs kritiski svarīgi Latvijas nākotnei Ieteikt







Astronumerologs Kristaps Baņķis portālā Superhoroskopi.lv aicina uz #Atmoda2026 – gan kolektīvu, gan individuālu pārejas laiku jaunajā laikmetā. Viņš uzsver, ka šis laiks ir kritiski svarīgs Latvijas nākotnei, ietekmējot ne tikai tuvākos 20 gadus, bet arī daudzu cilvēku atlikušo mūžu.

Reklāma Reklāma

Kā norāda Kristaps Baņķis: #Atmoda2026 – tas ir kolektīvais un individuālais pārejas laiks 11.2024 – 05.2026. uz jaunā laikmeta enerģētiku, kas izšķirs daudziem ne tikai tuvākos 20 gadus, bet pat visa atlikušā mūža kvalitāti. K.Baņķis uzskata, ka esošā valsts pārvaldes sistēma ir neefektīva un prasa būtiskas reformas. “Šobrīd birokrātija un haotiska valsts pārvaldes sistēma ģenerē neveiksmīgus nākotnes izaugsmes scenārijus,” brīdina Kristaps Baņķis.

Pārmaiņu nepieciešamība astroloģiskajā kontekstā

Kristaps Baņķis pamato savu aicinājumu ar astroloģiskiem novērojumiem, piemēram, Jupitera cikla restartu, Urāna, Saturna un Neptūna pārejas ingresijām un Plūtona iekustināto Ūdensvīra laikmeta startu, kas, pēc viņa teiktā, rada labvēlīgus apstākļus pārmaiņām.

2025. gads iezīmē jaunu ciklu Latvijai, jo Jupiters uzsāk 12 gadu ciklu, kas saskan ar ŪDENSVĪRA laikmeta enerģētiku. Tikmēr 2026. gada svarīgākais aspekts ir lielo planētu –Neptūna un Saturna – pilnīga pārēja uz Zodiaka pirmo Auna zīmi, bet Urānam ieejot Dvīņu zīmē, ko astrologs kopumā dēvē par svarīgu “pēdējo karmisko lēmumu” periodu.

“Pēc šiem nepilnajiem diviem gadiem karmas ietekme vairs nebūs mūsu rokās, scenārijs jau būs uzrakstīts un manevrēšanas spējas minimālas. Tālāk tik baudīsim lielisko lēmumu, dumjību vai pasivitātes sekas…” viņš norāda.

K.Baņķis uzsver, ka Latvijas lielākā problēma ir skaidras nākotnes vīzijas trūkums. Latvijas numeroloģiskais 8 simbols ietver gan smagu karmu, gan lielas iespējas. Taču tas prasa spējīgus līderus un ilgtspējīgas idejas.

Astronumerologs skaidro: “Birokrātiska un sīkmanīga ierobežoto resursu škērdētājvalsts nespēj un nespēs pati no sevis apskaidroties!”

Viņš norāda, ka mazas izmaiņas sistēmā var radīt lielas un neparedzamas sekas nākotnē, un šobrīd birokrātija un haotiskā valsts pārvalde ģenerē negatīvus nākotnes scenārijus. “Vismaz reizi 20 gados vajag būtiskākus sabiedrības “triecienus” pa varas vertikāli,” uzsver AstroNumerologs.

2025. un 2026. gads Latvijas astroloģiskajā kartē ieņem vēsturisku nozīmi. Tas ir laikmeta pavērsiena punkts, kura ietekme spēs izmainīt ne tikai Latvijas attīstības virzienu, bet arī katra indivīda dzīves kvalitāti.

Astronumerologs K. Baņķis uzsver, ka 2026. gadā Latvijai ir unikāla iespēja pārvarēt esošās birokrātijas un haosa problēmas, veidojot jaunu un progresīvu politisko un sabiedrisko virzienu. Uzsvars uz divu paaudžu spēku apvienību – 1980-tajos un 1990-tajos gados dzimušajiem.

Jāsaprot, ka “Atmoda2026” ir daudz vairāk par politisko kustību. Tas ir sociālo un garīgo pārmaiņu laikmets. Baņķis pauž cerības, ka tieši 80-tajos gados dzimušie, kuri ir enerģētiski pieredzējuši PSRS norietu un Atmodas laikus, varētu dot stabilitātes un sistēmu veidošanas bāzi, savienojot pagātni ar nākotni, kamēr nepieaug tagad dzimt sākušies jaunā laikmeta bērni! Savukārt, 90-tajos dzimušie, ar savu humānismu un ideālismu, piedāvā jaunas un radošas idejas. Pārējās vecākās paaudzes lai “pastāv pie ratiem” un dod vietu jaunajiem – tās ir lieliskas kā eksperti un izpildītāji, ja vadība ir pareiza, bet ne vairs kā lēmēji un vadītāji. Vecāks paaudzes savu darbu kaut kur paveikušas labi, bet kaut kur pamatīgi izgāzušās. Valstiskuma vārdā – nāciet jaunie un palaidiet vecie jaunos pie stūres!

Reklāma Reklāma

“Faktiski jauno atmodu #Atmoda2026 jāvirza pēcatmodas Latvijā dzimušajiem, kuri nav pieredzējuši padomju laikus nevienā acī!” viņš pauž pārliecību.

Paaudžu loma pārmaiņās

Astronumerologs Kristaps Baņķis īpašu lomu pārmaiņu procesā piešķir divām paaudzēm:

80. gados dzimušie. Kristaps Baņķis aicina šo paaudzi aktīvi iesaistīties politikā un veidot jaunus politiskos spēkus. Viņš uzskata, ka šiem cilvēkiem ir pietiekama pieredze un spējas, lai vadītu valsti. “80-gados dzimušie pārlieku bija nodevušies ar personīgās labklājības veidošanu un interešu apmierināšanu, ka pavisam aizmirsuši, ka valsts pārvaldi vada un viņu pašu vidi veido krietni nemākulīgāku paaudžu cilvēki,” kritizē Baņķis. Viņš arī norāda uz “pusmūža krīzi”, kas daudziem no šīs paaudzes sāksies ap 41-45 gadu vecumu, un rosina to izmantot kā motivāciju iesaistīties sabiedriskajā darbībā.

Tajā pat laikā Kristaps Baņķis norāda, ka nedzīvo ar naivām zvīņām uz acīm un soctīklos tieši vēršas pie 80. gados dzimušajiem, kuri jau paspējuši spietot pie astronumeorloga pēc padomiem: “80-tie, man nav nekāda vēlme pētīt nahaļavu jūsu datus, kamēr jūs pelniet piķi, ja jums nav vērtīga ideja pašiem ar ko sadarboties, tad mums nav pat ar ko sākt sarunu, jo es savu daļu varu, bet jūs savu nē. Astrologi nav ideju donori.” Viņš arī piebilst: “80-to gadu finanšu un sistēmiskā bāze. Jo, piedodiet, tālāk par to “kā būt labklājībā un ar to pietiek” jums kolektīvi tomēr prāta nepietiks.” Izvērstāk par vienu šās paaudzes ideju nesēju ar kritisku redzējumu.

90. gados dzimušie. Baņķis aicina šo paaudzi ģenerēt idejas un kļūt par līderiem, jo viņi ir humānāki un mazāk merkantili. “Idejas 80-tajiem pienes 90-tajso dzimušie, kas ir idejās humānāki un nav tik merkantili, kamēr vēl viņus nav skārušas pusmūža skarbās un egoistiski sazemējošās atklāsmes,” skaidro Kristaps Baņķis. Viņš arī uzsver: “90-to gadu dzimušie = līderi un idejas. Raugiet pēc labi izglītotiem, brīviem, finansiāli nesaistītiem un izsalkušiem, ambicioziem šeit un ārzemēs paklīdušajiem. VIŅI IR! TIK VĒL NEREDZAT UN AR NEĻAUJAT!”

K.Baņķis norāda, ka šo paaudžu tandēma spēks ir neatsverams.

Jauna politiskā spēka nepieciešamība

Kā kulminācija astronumerologs norāda uz “Atmoda2026” kā iespēju izveidot jaunu, spēcīgu Latvijas sabiedrību, kurā indivīds un kolektīvs vienoti strādā pie kopējas vīzijas.

Kristaps Baņķis aicina dibināt jaunu politisko partiju, kas sekotu idejai par labāku Latviju. “Ideja dibina #Atmoda2026 vēlēšanām jaunpartiju pēc 25.05.2025,” norāda viņš. Viņš ir ierosinājis vairākus nosaukumus, piemēram, Nākotnes Latvijas partija (NLP) vai DigiLatvijas partija, uzsverot e-modernizācijas un mākslīgā intelekta integrācijas nozīmi. Tāpat Baņķis izvirza ideju par “SOS partiju”, kuras galvenais mērķis būtu glābt Latvijas sabiedrību un pārvaldības sistēmu, balstoties uz altruismu, humānismu un jaunu paaudžu līderības potenciālu.

Viņš brīdina, ka bez šādas rīcības Latvijas nākotne varētu būt drūma. Viņš arī brīdina par riskiem, ja jaunā vara nonāks nepareizajās rokās, un uzsver ideālistu un augstas morāles cilvēku lomu.

#Atmoda2026 ir aicinājums uz aktīvu rīcību un pārmaiņām Latvijā.

Kristaps Baņķis uzskata, ka šis ir izšķirošs laiks, kad ir nepieciešams mainīt gan valsts pārvaldes sistēmu, gan arī pašiem personīgi atmosties un sākt dzīvot jaunā laikmetā.

Personīgā atmoda un brīdinājumi

AstroNumerologs Kristaps Baņķis uzsver, ka līdztekus valsts pārmaiņām ir nepieciešama arī personīgā atmoda: “Katrs cilvēks Latvijā ir svarīgs. Nenoguliet paši savu nākotni! Mosties Jaunai Latvijai! Mosties sev un pēctečiem! Katrs cilvēks ir kā Zvaigzne, bet sanākuši kopā mēs spīdam daudz spilgtāk!”

AstroNumerologs aicina cilvēkus mainīt savas domas un attieksmi, praktizēt piedošanu un koncentrēties uz to, ko reāli var mainīt. Kristaps Baņķis uzsver: “Brīvā griba ir izvēlēties starp Gaismu un Tumsu sevī pašā. Sāc ar savām domām. Mierpilnas, maigas un piedodošas. Domā par to, ko reāli vari mainīt, nevis piedalies kopējā “šausmoloģijā” un sašutumā, kas tikai baro to, ko nemaz nevēlētos. #astroviedi”. Viņš arī brīdina: “Izglāb sevi! Ja es pats tam līdz sirds dziļumiem neticētu, šogad nebūtu iznākuši ne Superhoroskopi.lv, ne papildināts ASTRO VIP. Gribas, lai šo divu gadu laikā Latvija un latvieši pamostas un piedzīvo #Atmoda2026 – 20 gadu laikā vienīgā iespēja aizsākt ko vērienīgu un ilgmūžīgu. Ja ne – tad pārējais jau tikai laika jautājums, kas strauji saruks…”

Lai gan pārmaiņas nevar būt masveidīgas, katra indivīda ieguldījums ir izšķirošs. Baņķis aicina sākt ar sevi – pozitīvu domāšanu, mieru un piedošanu.

Foto: Kristaps Baņķis