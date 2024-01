Foto: Unsplash

Izklaidība un neuzmanība šodien tev maksās ļoti dārgi! Horoskopi 9. janvārim







Auns

Šodien tevi sarūgtinās kāds draugs. Tev nāksies pavadīt daudz laika, lai palīdzētu viņam atrisināt viņa problēmas. Bet, ja tas neizdosies, vismaz viņu mierināt.

Vērsis

Tevi var “noķert” uz āķa, liekot uzņemties kādas saistības. Bet centies nebūt pārāk piekāpīgs, labāk iegūsti spītnieka reputāciju, nekā vēlāk nožēlo savus lēmumus.

Dvīņi

Šī diena būs atkarīga no tā, kā tu to iesāksi, vai spēsi notvert pareizo ritmu. Neļauj sev pārāk steigties, tas novedīs tikai pie pilnīga nespēka.

Vēzis

Šodien tev vajadzētu atcerēties, ka pastāv vārds “nē”. Tas noderēs. Nevajag piekrist visam, ko citi no tevis sagaida.

Lauva

Tev ir visas iespējas pat visnepieredzējušākos potenciālos sabiedrotos pārvilināt savā pusē. Gadījums, kas tev šodien būs ceļā, būs rets, tomēr ieteicams to izmantot savā labā.

Jaunava

Šī diena būs piepildīta ar dažādām lietām – katra no tām būs nepieciešama, taču tev būs jāizvērtē prioritātes. Neķer un negrāb visu, ko acis rāda.

Svari

Šodien tu riskē pārpūlēties, pat ja tev nebūs pārāk daudz jāstrādā, bet tu tik un tā pamanīsies pamatīgi nogurt. Šī vienkārši nav tava laimīgā diena.

Skorpions

Tu gribēsi strīdēties ar visiem – pat vienā brīdī ar sevi. Uzmanies no tā, lai nekļūtu pārāk nedraudzīgs pret apkārtējiem, jo tas radīs situācijas, no kurām tu varētu būt izvairījies.

Strēlnieks

Šodien tev, visticamāk, nāksies izlikties, ka tu saproti visu notiekošo un visnotaļ visam arī piekrīti. Tomēr saprotot, ka tā nebūt nav, tevi pārņems slikta pašsajūta. Pacenties nevienam neko nesolīt un noteikti neparaksti nekādus līgumus.

Mežāzis

Tu mēdz domāt, ka kāda problēma ir neatrisināma, lai gan tā nav. Nekaunini sevi par to, ko it kā neesi izdarījis, jo tev vēl būs dotas visas iespējas to izdarīt.

Ūdensvīrs

Šodien vissvarīgākā no tavām īpašībām un visnepieciešamākā būs kārtīgums. Ja tev šāda īpašība nepiemīt, nekavējoties jāpanāk, lai tev tāda būtu, jo izklaidība un neuzmanība šodien tev maksās ļoti dārgi.

Zivis

Tavs garastāvoklis būs ļoti mainīgs. Un tāpēc tev šo dienu vajadzētu pavadīt kopā ar kādu, kas pie tevis ir pieradis un spēj tev piedot teju visu, piemēram, tavs mīļotais četrkājainais draugs.