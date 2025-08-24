#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pexels

Varam cerēt uz brīnumu? Sinoptiķi prognozē, kāds laiks mūs sagaida augusta pēdējā nedēļā 0

LETA
18:43, 24. augusts 2025
Ziņas Dabā

Pēdējā kalendārās vasaras nedēļa sāksies ar lietu un vēsu laiku, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Jaunajā darba nedēļā laikapstākļus turpinās noteikt ciklona darbība. Turpmākajās dienās saule mīsies ar mākoņiem, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaisu.

Diennakts vidējā gaisa temperatūra lielā daļā valsts nepārsniegs plus 15 grādus, tādēļ pakāpeniski sāksies arī meteoroloģiskais rudens. Vienīgi vietām piekrastes rajonos vēl turpināsies meteoroloģiskā vasara.

Nedēļas otrajā pusē Latvijā ieplūdīs siltā gaisa masa un temperatūra dienās var paaugstināties un sasniegt plus 20 grādu atzīmi.

Pirmdien un otrdien debesis vietām skaidrosies, bet daudzviet mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu, dažviet gaidāmas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, piekrastē mērens līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu 15 līdz 18 metri sekundē. Otrdien vējš pakāpeniski sāks pierimt.

Naktīs gaiss atdzisīs līdz plus 7, plus 10 grādiem, bet piekrastē līdz plus 10, plus 13 grādiem. Dienā gaisa temperatūra sasniegs plus 13, plus 17 grādus.

Trešdien un ceturtdien nokrišņi ir gaidāmi vien vietām. Šīs būs nedēļas sausākās dienas, jo nedēļās izskaņā teritorijas lielākajā daļā atkal līs.

Vējš būs lēns. Lai arī daudzviet valstī iestāsies meteoroloģiskais rudens, nedēļas otrajā pusē valstī ieplūdīs siltāka gaisa masa, un atsevišķās teritorijās gaiss dienās var iesilt līdz plus 20 grādiem, lokāli pat līdz plus 24 grādiem.

