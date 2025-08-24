Ratnieks atklāj, cik miljoni tiek iztērēti Rīgas skolu remontos 0
Šogad kopējās investīcijas mācību iestāžu infrastruktūrā Rīgā sasniegs 35 miljonus eiro, aģentūru LETA informēja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA).
Patlaban remontdarbi galvaspilsētas izglītības iestādēs norit pēc grafika, un nav konstatēti būtiski būvdarbu kavējumi.
Kopumā remontdarbi notiek vai vēl tiks sākti ap 100 skolās un pirmsskolas iestādēs.
Apjomīgākie atjaunošanas darbi notiek Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Rīgas Dārzciema vidusskolā (Sesku ielā un Vietalvas ielā).
Šoruden paredzēts atklāt četrus atjaunotus āra sporta laukumus – Ziemeļvalstu ģimnāzijā, Rīgas Franču licejā (Mēness ielā), Rīgas Dārzciema vidusskolā (Sesku ielā) un Rīgas 85.pamatskolā.
Savukārt Rīgas sporta skolas “Arkādija” Rīgas Sporta manēžā tiks pabeigta manēžas, trenažieru zāles un ģērbtuvju atjaunošana.
“Rīgai ar remontdarbiem sokas atbilstoši noslēgto būvdarbu līgumu termiņiem, un būtiski kavējumi šobrīd nav identificēti. Daļā izglītības iestāžu, kurās ir salīdzinoši apjomīgi remontdarbi, tie turpināsies, arī sākoties mācību gadam,” skaidro Ratnieks.
Viņš piebilda, ka šajos gadījumos būvdarbi tiek dalīti pa posmiem un zonām, un tie sadarbībā ar iestāžu vadību tiek organizēti tā, lai netraucētu mācību procesu.
Iecerēts, ka līdz 1.septembrim būs pabeigta puse no plānotajiem remontdarbiem. Pēc mācību gada sākšanās daļā skolu remontdarbi turpināsies atbilstoši grafikam, bet vēl pastāvīgi notiek darbs pie jaunu remontdarbu sākšanas atbilstoši gada plānam. Daļa no tiem turpināsies nākamajā gadā.
Būvdarbu līgumi tiek slēgti vidēji uz sešiem, septiņiem mēnešiem, bet apjomīgāku darbu līgumi – līdz pat gadam, skaidro Ratnieks. Piemēram, teritorijas labiekārtošanas darbus nav iespējams veikt ziemas periodā.
Apjomīgākie remontdarbi skolās tiek sākti uzreiz pēc eksāmeniem, un līdz mācību gada sākumam tiek pabeigti demontāžas darbi.
Šogad remontus ietekmēja arī Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kas vasarā ieviesa korekcijas darbu organizācijas procesos, lai netraucētu bērniem uzturēšanos skolās.