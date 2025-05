Foto: Pexels

Horoskopi 22. maijam







Auns

Šī diena ir piemērota kontaktu veidošanai un komunikācijai ar dažādiem cilvēkiem. Esi atvērts – spēsi radīt labu iespaidu bez lielas piepūles. Tavām domām un iecerēm būs atsaucība, un citi novērtēs tavu veikumu. Ja parādās kāds no pagātnes un vēlas atjaunot attiecības – dod iespēju. Finansiāli iespējamas labas ziņas: ja saņem ienākumus vai izdevīgus piedāvājumus, izmanto tos apdomīgi. Vari izdarīt izdevīgus pirkumus, taču centies izvairīties no nepārdomātiem tēriņiem.

Vērsis

Rīts solās būt īpaši produktīvs – iespējams uzzināsi ko nozīmīgu vai beidzot atrisināsi vecu problēmu. Centies veidot sapratni ar apkārtējiem – tas nāks par labu darāmajiem darbiem. Iespējama jaunu, ietekmīgu atbalstītāju parādīšanās. Dienas otrajā pusē ieteicams pievērsties mierīgākām aktivitātēm vai atpūtai – nav vajadzības steigties. Patīkamu noskaņu var radīt atgriešanās pie kāda sen piemirsta hobija vai saruna ar cilvēkiem, ar kuriem sen nav bijis kontakta.

Dvīņi

Šodien īpaši noderēs tava spēja izprast apkārtējos. Esi iejūtīgs un atbalstošs – tu jutīsi, kad un kā palīdzēt ar padomu vai iedrošinājumu. Tavi vārdi sasniegs arī tos, kas parasti paļaujas tikai uz sevi. Varbūt būs grūtāk koncentrēties uz precīziem uzdevumiem, taču nesteidzies – soli pa solim paveiksi visu. Strādā mierīgi, pievēršoties vienai konkrētai lietai, un pārbaudi paveikto – rezultāts būs veiksmīgs.

Vēzis

Esi uzmanīgs dienas sākumā – izvairies no pārsteidzīgiem lēmumiem, lai sev nesagādātu liekus sarežģījumus. Ieklausies tajos, kas tevi pazīst jau sen – viņu viedoklis var būt noderīgs un pasargāt no kļūdām. Pēcpusdienā esi gatavs saņemt priecīgas ziņas – tās var attiekties arī uz tuviem cilvēkiem. Ja dzīve piedāvā patīkamu nejaušību – izmanto to!

Lauva

Izmanto šo dienu, lai paveiktu darbus, kas iepriekš likās pārāk grūti. Uzticies tiem, kas tev piedāvā palīdzību – ne viss jāizdara vienam. Šodien iespējams uzsākt jaunu sadarbību vai pat iegūt uzticamu draugu. Attiecībās ar tuvajiem cilvēkiem gaidi siltumu un sapratni. Ja kāda problēma tevi moka – pārrunā to ar kādu, kam uzticies. Vakarā iespējams saņemt labas ziņas.

Jaunava

Dienas sākumā vari justies pārņemts ar darbiem – nesteidzies visu paveikt vienatnē. Ja kāds piedāvā palīdzību, pieņem to – īpaši, ja tas ir kāds vecs draugs. Dienas otrajā pusē būs vieglāk – mierīgi pabeidz iesāktos darbus un sakārto ikdienas lietas, lai iegūtu iekšēju līdzsvaru.

Svari

Šodien lietas ritēs raiti – pat bez lielas piepūles. Ja saņem jaunu darba vai sadarbības piedāvājumu, pievērs tam nopietnu uzmanību. Tavām idejām ir potenciāls nest peļņu – runā par tām ar uzticamiem cilvēkiem. Dalies plānos, jo citi beidzot sāks saprast un atbalstīt tavu redzējumu.

Skorpions

Atvēli laiku savām radošajām iecerēm – pieraksti tās un meklē cilvēkus, kas palīdz tās īstenot. No rīta strādā mērķtiecīgi – tas ir labākais laiks progresam. Vakarā atslābsti – pavadi laiku ar tuvajiem, dalies sajūtās un izbaudi kopā būšanu. Neizslēdz iespēju arī romantiskiem pārsteigumiem.

Strēlnieks

Esi drosmīgs un nelokāms – tieši šāda attieksme šodien nesīs panākumus. Tavi vārdi tiks uzklausīti arī no tiem, kas agrāk tev nepievērsa uzmanību. Centies pabeigt agrāk iesāktos darbus vai izlabot senas kļūdas. Ja kāds mēģinājums neizdodas, nenolaid rokas – atkārto vēlreiz. Dienas gaitā iespējami papildus ienākumi vai nelieli patīkami pārsteigumi.

Mežāzis

Paļaujies uz sevi – šodien tu lieliski jutīsi, ko un kad darīt. Tava intuīcija būs tavs labākais padomdevējs. Ja gadās kas negaidīts – izmanto to savā labā. Pēcpusdienu velti mierīgām sarunām ar ģimeni. Nerunā par vecām aizvainojuma tēmām – koncentrējies uz to, kas šodien svarīgs un uzlabojams.

Ūdensvīrs

Nesasteidz notikumus – dari lietas pārdomāti. Apsver, kurš tev var palīdzēt – ir cilvēki, kuriem vari uzticēties. Atjauno kontaktus ar cilvēkiem no pagātnes – tas var būt vērtīgi gan darbā, gan privātajā dzīvē. Ja tevi vada radošums, izmanto to mērķtiecīgi. Finansiālajās lietās esi piesardzīgs – neļaujies spontāniem lēmumiem.

Zivis

Rīts būs piemērots darbam – dari to, kas uzkrājies. Vari uzsākt sarunu ar kādu, ar kuru sen vairs neesi kontaktējies. Esi aktīvs un seko savai intuīcijai – tā tev pateiks, kad rīkoties. Pēcpusdienā veltī laiku ģimenei un sadzīviskiem darbiem – pat šķietami vienkāršas lietas šodien būs viegli paveicamas, ja darīsi tās ar prieku.

Foto – Shutterstock