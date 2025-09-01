“Ja gribēs, tāpat dzers!” Zivtiņš kritizē alkohola tirdzniecības ierobežojumus 0
Par to vai ar jaunieviestajiem alkohola ierobežojumiem ir panākts gaidītais rezultāts TV24 raidījumā “Ziņu top” stāsta Saeimas frakcijas “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētāja vietnieks, bijušais Ceļu policijas priekšnieks (2004–2014) Edmunds Zivtiņš,
“Nu galīgi nav panākts, tas ir tas, par ko es brīdināju pirms šī likuma pieņemšanas, tātad grib ar varu aizliegt man dzert. Kurš man var aizliegt dzert? Ja es gribēšu dzert, es dzeršu,” saka Zivtiņš.
Šeit ir jābūt pilnīgi citiem atspēriena punktiem. Pirmām kārtām ir jāmāca galda kultūra, ir jāizglīto cilvēki, jānodrošina pieejas sportiskām aktivitātēm, sabiedrība ir jāaudzina, turpina politiķis.
Nu, tad aizliedzam vispār, tāpat dzers. Skatieties, kas notiek ceļu satiksmē, mēs tagad esam uzlikuši tādus sodus, ka nākamais solis būtu nošaušana. Vai tad mums nav dzērājšoferu? Tāpat dzer un brauc. Tātad izglītojošais darbs ir pirmajā vietā. Ja kādai deputātei ir bijušas problēmas dzīvē ar alkoholiķiem, tad tas nebija par iemeslu šādām drastiskām lietām, kas mūs pilnīgi aizvedīs citā grāvī, skaidro Zivtiņš.
“Tāpēc manā skatījumā ar sodiem mēs neko panākt nevaram. Es esmu tam tik daudzas reizes dzīvē izgājis cauri, sapratis un izanalizējis, pieturos pie tā jau vairāk nekā desmit gadus – ar sodiem neko panākt nevar. Varam panākt ar izglītošanu, pārliecināšanu, domu novirzīšanu citā virzienā, apstākļu radīšanu, lai cilvēki nodarbotos ar sportiskām aktivitātēm vai jebko citu, tikai ne šādiem aizliegumiem,” norāda politiķis.
Šis ir pilnīgi pretējs process. Maziem veikaliņiem vairs nav izdevīgi tirgoties, līdz ar ko tie slēdzas ātrāk ciet vai vispār izput. Cilvēki saprot, ka tur vairāk nekas nenotiek un uz veikaliņu nav jēgas iet un sākas točkas. Tam jau ir iets cauri, Valsts policija tam jau ir gājusi cauri 1990. gadu beigās un 2000. gadu sākumā. Tagad atkal kāpjam uz tiem pašiem grābekļiem, brīdina Zivtiņš.
Tas ir tieši tāpat kā ceļu satiksmē, ir jāizglīto sabiedrība. Mēs nevaram uzreiz kā ar cirvi nocirst un izlikties, ka viss būs labi, mēs vairāk nedzersim, būsim visskaistākā un vismīļākā nācija pasaulē. Tā nebūs. Tas ir pamazām, pamazām uz to jāiet un, protams, ka likums ir jāpārskata, piebilst Zivtiņš.