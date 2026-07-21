Ja ieraugi, ilgi domāt nedrīkst! Pircēji sajūsmā par “Lidl” veikala piedāvājumu, kas pazūd zibenīgi 0
Ņemot vērā, ka pārtikas cenas joprojām daudziem liek rūpīgi plānot tēriņus, ikviens izdevīgs pirkums sagādā īpašu prieku. Tāpēc nav pārsteigums, ka “Lidl” augļu un dārzeņu izlases maisiņi, kuru cena ir tikai divi eiro, pircēju vidū kļuvuši par īstu veiksmes stāstu. Sociālajos tīklos cilvēki atzīst, ka ja izdodas tādu atrast, ilgi domāt nav laika.
Kāda sieviete sociālo mediju platformā “Threads” dalījusies ar savu prieku pēc veiksmīga pirkuma.
“Šodien laimēju loterijā – iegāju “Lidl” un bija palikuši 2 augļu/dārzeņu maisiņi! Nedomājot ķēru ciet! Manuprāt, superīga ideja un ir arī liels pieprasījums pēc tiem. Kā arī par tiem nieka 2 eiro tu nopērc tik daudz labus produktus!
Arī komentāru sadaļā netrūka cilvēku, kuri atzina, ka par šiem maisiņiem zina, taču tos iegādāties nav tik vienkārši.
“Zinu par šiem maisiņiem, bet nekad nav izdevies tādu nopirkt,” raksta Sandija.
Savukārt Lāsma stāsta, ka viņai vairākkārt izdevies pie šādiem maisiņiem tikt un pieredze bijusi ļoti pozitīva: “Šie maisi ir tiešām super, vienmēr priecājos, kad izdodas “nomedīt”.
Vairāki komentētāji norāda, ka šie maisiņi veikalos pazūd ļoti ātri. Tiklīdz tie parādās plauktos, pircēji tos iegādājas gandrīz uzreiz, tāpēc ne visiem izdodas pie tiem tikt.
Katrs maisiņš sver aptuveni trīs kilogramus un maksā divus eiro. Tajos nonāk dažādi augļi un dārzeņi, piemēram, āboli, apelsīni, gurķi, brokoļi, paprika un citi produkti, kuru saturs atšķiras atkarībā no konkrētajā dienā veikalā pieejamā. Produktiem var būt nelieli vizuāli defekti, taču tie joprojām ir kvalitatīvi un droši lietošanai uzturā.
“Lidl” iepriekš skaidroja, ka maisiņu pieejamība katrā veikalā var atšķirties, jo tie tiek komplektēti vairākas reizes dienā atbilstoši situācijai augļu un dārzeņu nodaļā. Tas nozīmē, ka vienā veikalā tie var būt pieejami jau no rīta, bet citā – tikai pēcpusdienā vai vakarā, turklāt nav garantijas, ka tie plauktos būs pieejami visu dienu.
Līdzīgas iniciatīvas “Lidl” veikalos Eiropā darbojas jau kopš 2016. gada, un arī Latvijā tās guvušas lielu pircēju atsaucību. Spriežot pēc cilvēku komentāriem sociālajos tīklos, augļu un dārzeņu izlases maisiņi joprojām ir vieni no pieprasītākajiem veikala piedāvājumiem – un, kā atzīst paši pircēji, tos atrast dažkārt tiešām ir gluži kā laimēt loterijā.
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