Foto. pexels.com/ Kaboompics.com

“Saliek zīmogus, nepaskatoties…” Cilvēki ceļ trauksmi par obligāto veselības pārbaužu kvalitāti 0

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LA.LV
9:31, 21. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Obligātā veselības pārbaude (OVP) teorētiski varētu būt laba iespēja laikus pamanīt veselības problēmas cilvēkiem, kuri ikdienā pie ārsta dodas reti vai par savu veselību nerūpējas. Tās mērķis ir pārliecināties, vai darbinieka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam un vai darba vide nerada papildu riskus. Tomēr pēc pieredzes stāstiem, ar kuriem dalās cilvēki, rodas jautājums, vai praksē šīs pārbaudes vienmēr tiek veiktas tik rūpīgi, kā paredzēts?

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Ar savu pieredzi sociālo mediju platformā “X” dalījusies Regita, rakstot: “Likās, ka tikai mazpilsētas poliklīnikā obligātā veselības pārbaude ir bezjēdzīga, bet, nē, arī Rīgas specializētajā arodveselības VC4 saliek zīmogus, nepaskatoties ar: “sūdzību jau nav, ja?””

Arī citi lietotāji komentāros dalījušies gan ar līdzīgiem, gan pilnīgi pretējiem pieredzes stāstiem.

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Laura raksta: “1.slimnīca. Arodārste: Sūdzības? Es: Ir. Spranda sāp. A:Kuram gan nesāp?! Ha Ha. Zīmogs uz papīra un laukā pa durvīm. Knapi 10 minūtes un ovp iziets.”

Savukārt Roberts norāda, ka viss neesot tik viennozīmīgi: “Nav tik viennozīmīgi. Tajā pašā klīnikā gāju autovadītāja veselības pārbaudi. Vienam, kurš alkohola dēļ bija zaudējis tiesības, bija pārbaude to atjaunošanai. Viņu pamatīgi izprovocēja, līdz viņš sāka uz ārstiem kliegt. Rezultātā izmeta un tiesības neatjaunoja.”

Tikmēr vēl kāds lietotājs norāda uz pretēju pieredzi: “Mani tieši otrādi – tur vienmēr izpratina. Turklāt man vienmēr ir sanācis tur rindā sēdēt divas stundas.”

Jau iepriekš LA.LV pievērsās jautājumam par obligāto veselības pārbaužu kvalitāti un to, vai kāds kontrolē ārstniecības iestādes, kas tās veic. Toreiz Veselības ministrijas pārstāve skaidroja, ka ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu profesionālo darbību uzrauga Veselības inspekcija.

Ja pacientam rodas šaubas par pārbaudes kvalitāti vai tās norisi, ikvienam ir tiesības vērsties Veselības inspekcijā, kur konkrētais gadījums tiek izvērtēts un nepieciešamības gadījumā tiek veikta pārbaude.

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