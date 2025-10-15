Foto. pexels.com/cottonbro studio

“Ja kādam kaut kas dzīvē šķiet neiespējams,” soctīklus sasmīdina fotogrāfija, kas izskaidro, kāpēc vīriešu vidējais dzīves ilgums ir mazāks nekā sievietēm 0

16:53, 15. oktobris 2025
Kāda sociālā tīkla “Threads” lietotāja dalījusies ar visai uzjautrinošu fotogrāfiju, kurā redzams, kā vīrietis, iespējams, lai nebūtu jāmaksā par dīvāna piegādi, to pārvadā kabrioletā.

Sieviete, kas ievietojusi šo fotoattēlu raksta: “Ja kādam kaut kas dzīvē šķiet neiespējams, tad viņam jāmācās no čaļa, kurš tikko pa Valdemāra ielu veda kabrioletā dīvānu. Ar ķiveri galvā. Made my day! (red. – Tas uzlaboja manu dienu.)”

Foto: Sociālā tīkla “Threads” ekrānuzņēmums
Arī ieraksta komentētāji steiguši izteikt savas versijas, kāpēc vīrietis izvēlējies dīvānu pārvadāt kabrioletā. Kāds uzsver, ka šādi vīrietis ir ietaupījis vismaz 50 eiro, pats pārvadājot dīvānu, nevis maksājot par piegādi.

Cits lietotājs norāda, ka, iespējams, vīrietis devies uz randiņu, līdzi paņemot savu gultu. Vēl kāds komentē, ka ķivere acīmredzot vajadzīga, lai neviens neatpazītu šo vīrieti.

Vēl kāds pievēršas praktiskajai pusei: “Kad vienīgais, ko kopdzīvē, ievācoties dāmas dzīvoklī, esi nopircis, ir dīvāns. Tak neatstās viņai. Pats pirka!”

Savukārt vēl kāda sieviete norāda, ka reiz arī viņa ir vedusi jau saliktu preci automašīnā: “Es esmu vedusi vannas istabas skapīti no “Depo”. Bija palicis tikai saskrūvēts, es tāda priecīga – protams, ņemšu. Nebūs ar skrūvēšanu jāčakarējas.

Vēl kāds šo situāciju komentē ironiski: “Tāpēc vīriešiem īsāks dzīves ilgums nekā sievietēm” vai “Šādi cilvēki izdzīvos kā prusaki jebkur.”

