“Ļoti jauki, bet nebūs…” Cilvēki dalās smieklīgās situācijās “Radio Skonto” atslēgas vārdu spēlē 0
Cilvēki internetā dalās ar smieklīgiem stāstiem, kas saistīti ar “Radio Skonto” atslēgas vārdu spēli, kurā iespējams laimēt jaunu automašīnu.
Teju katram ir zināmi cilvēki, kas ar lepnumu saka, ka svešiem numuriem telefonu neceļ. Bet, iespējams, aiz svešā numura slēpjas “Radio Skonto”. Ir cilvēki, kas riskē un izmanto atslēgas vārdus — “mans mīļākais radio ir Radio Skonto” — atbildot uz zvanu no sveša telefona numura. Kādam jau ir paveicies, bet citi pieredzē dalās platformā “Threads”.
Sintija raksta: “Kad kādam uzlabo dienu. Zvana svešs numurs. Es kolēģei saku — eu, kā lai uzsāk sarunu? A, mazums, no “Radio Skonto”! 😁 Paceļu — mans mīļākais radio ir “Radio Skonto”. Otrpus telefonam — nebūs! 😂😂😂”
Namedai bijusi līdzīga pieredze: “Man pirms dažām dienām tieši šādi bija. Zvanīju jaunam klientam saskaņot vēlmes konstrukcijas izstrādei. Džeks man paceļ ar tekstu: “Mans mīļākais radio ir “Radio Skonto”.” Arī atbildēju kaut ko no sērijas “ļoti jauki, bet nebūs… te jums Nameda no…” 😀 Bija dikti pozitīvi.”
Arī Laura dalās līdzīgā pieredzē: “Es reiz zvanīju skolēna vecākam runāties par mācībām, un šādi tētis otrā galā atbildēja. Pasmējāmies abi. 😄”
Jautrā situācijā dalās arī Anda: “Šorīt zvana nepazīstams numurs. A, vai mazums — Skonto! Atbildu ar atslēgas vārdiem. Otrpus telefonam — “Labdien, šeit jums zvana no uzņēmuma “Priedes AG”. Vai būtu laiks sarunai?” Eh… 😂”
“Šodien zvana svešs numurs. Paceļu un saku: “Mans mīļākais radio ir “Radio Skonto”.” Sieviete otrpus klausulei: “Ak, Dievs, nepareizi piezvanīju!” 😱 Un nomet. 🤣 Eh, ku’ žēl, nebija īstais zvans. 😀” — dalās Malvīne.