FOTO: LA.LV kolāža

“Ļoti jauki, bet nebūs…” Cilvēki dalās smieklīgās situācijās “Radio Skonto” atslēgas vārdu spēlē 0

LA.LV
12:52, 15. oktobris 2025
Stāsti Izpēte

Cilvēki internetā dalās ar smieklīgiem stāstiem, kas saistīti ar “Radio Skonto” atslēgas vārdu spēli, kurā iespējams laimēt jaunu automašīnu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Vanga izteikusi draudīgas prognozes 2026. gadam: viens no notikuma datumiem jau ir zināms
Mājas
7 pārtikas produkti, kas nekad nebojājas. Var izveidot krājumus visam mūžam!
“Krievija jau sen būtu zaudējusi šo karu.” Budanovs atklāj iemeslu, kāpēc tas vēl nav noticis
Lasīt citas ziņas

Teju katram ir zināmi cilvēki, kas ar lepnumu saka, ka svešiem numuriem telefonu neceļ. Bet, iespējams, aiz svešā numura slēpjas “Radio Skonto”. Ir cilvēki, kas riskē un izmanto atslēgas vārdus — “mans mīļākais radio ir Radio Skonto” — atbildot uz zvanu no sveša telefona numura. Kādam jau ir paveicies, bet citi pieredzē dalās platformā “Threads”.

Sintija raksta: “Kad kādam uzlabo dienu. Zvana svešs numurs. Es kolēģei saku — eu, kā lai uzsāk sarunu? A, mazums, no “Radio Skonto”! 😁 Paceļu — mans mīļākais radio ir “Radio Skonto”. Otrpus telefonam — nebūs! 😂😂😂”

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Tikšanās, ko nespēj aprakstīt vārdi: Vadims pirmo reizi satiek savu dēlu pēc nāvējoša Krievijas uzbrukuma
Parādās arvien vairāk jaunu detaļu: ko sagaidīt no gaidāmās Zelenska un Trampa tikšanās?
“Klusums nav bezdarbība,” Timmas ģimenes juriste atklāj detaļas par lietas virzību

Namedai bijusi līdzīga pieredze: “Man pirms dažām dienām tieši šādi bija. Zvanīju jaunam klientam saskaņot vēlmes konstrukcijas izstrādei. Džeks man paceļ ar tekstu: “Mans mīļākais radio ir “Radio Skonto”.” Arī atbildēju kaut ko no sērijas “ļoti jauki, bet nebūs… te jums Nameda no…” 😀 Bija dikti pozitīvi.”

Arī Laura dalās līdzīgā pieredzē: “Es reiz zvanīju skolēna vecākam runāties par mācībām, un šādi tētis otrā galā atbildēja. Pasmējāmies abi. 😄”

Jautrā situācijā dalās arī Anda: “Šorīt zvana nepazīstams numurs. A, vai mazums — Skonto! Atbildu ar atslēgas vārdiem. Otrpus telefonam — “Labdien, šeit jums zvana no uzņēmuma “Priedes AG”. Vai būtu laiks sarunai?” Eh… 😂”

“Šodien zvana svešs numurs. Paceļu un saku: “Mans mīļākais radio ir “Radio Skonto”.” Sieviete otrpus klausulei: “Ak, Dievs, nepareizi piezvanīju!” 😱 Un nomet. 🤣 Eh, ku’ žēl, nebija īstais zvans. 😀” — dalās Malvīne.

LA.LV Aptauja

Vai Tu atbildētu uz svešu zvanu ar vārdiem "mans mīļākais radio ir "Radio Skonto"", ja tādejādi ir iespēja laimēt jaunu auto?

  • Jā, kāpēc gan ne!
  • Nē, tas šķiet apkaunojoši.
  • Nē, es neatbildu svešiem numuriem.
  • Nezinu...

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Kādā sakarā?” Radio Skonto ikrudens akcija sākusies ar kuriozu – sazvanītā kundze sadusmojas
Kokteilis
FOTO. Mans mīļākais radio ir… Bijušās šovu zvaigznes mamma tikusi pie jaunas automašīnas “Radio Skonto” atslēgas vārdu spēlē
Kokteilis
FOTO. “Mans mīļākais radio ir…” Ar plašu vērienu un daudzu zvaigžņu piedalīšanos nosvinēta Radio SKONTO 30 gadu jubileja
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.