"Ja mammai ir diēta, tad neēd visa ģimene!" Brante skaidro savu nostāju saistībā ar valsts budžetu







Latvijas valsts budžeta sastādīšana ir process, kurā ierobežoto līdzekļu sadalīšana starp prioritātēm prasa rūpīgu un godīgu procedūru. Tas ir kas līdzīgs izaicinājumam, kurā katrs atbildīgs politiķis kļūst par šuvēju, kas mēģina no ierobežota auduma uzšūt nepieciešamās drēbes visai sabiedrībai.

“Es domāju, ka Ašeradena kungs nav tas ļaunais skroderis, kas griež ar šķērēm un dala auduma gabalus kreklam, biksēm un kleitai,” skaidro Rīgas domes deputāte Ieva Brante, uzstājoties TV24 raidījumā “Preses klubs.”

Viņa valsts budžetu salīdzina ar auduma gabalu: “Tas gabals ir tik liels, cik ir, un tagad ir jāsaprot, kā mēs no tā gabala uzšujam visai Latvijai tik daudz, cik vajag tās drēbes.” Brante atgādina, ka pastāvēja godīga vienošanās, ka aizsardzība ir Latvijas prioritāte.

“Tad godīgi pieturamies pie šīs vienošanās un neprasām tikai no pašvaldībām, skolotājiem, ārstiem un policistiem šo solidarizēšanos, bet arī paši esam drosmīgi atteikties no tādiem izšķērdīgiem projektiem kā izstādes par 180 000 eiro, kas ir nelietderīgi iztērēti. Vai atsakāmies no tādiem projektiem, piemēram, kā elektriskās uzlādes stacija, kurai nav atbilstošas ​​jaudas,” savu nostāju skaidro Brante.

“Gribētos, lai šī godīgā attieksme ir abās pusēs, citādi sanāk, ka es daru godīgi, bet citi – kā grib. Ja mammai ģimenē ir diēta, tad neēd visa ģimene!” savu nostāju skaidro Ieva Brante.