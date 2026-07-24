Foto: AFP
Foto: AFP
Zviedrijas iznīcinātāji

Brīdinājums rīdziniekiem! Šopēcpusdien virs pilsētas zemu lidos sabiedroto iznīcinātāji 0

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LETA
15:59, 24. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Ja piektdien pēcpusdienā virs Rīgas izdzirdēsiet skaļu militāro lidmašīnu troksni, satraukumam nav pamata. Nacionālie bruņotie spēki (NBS) informē, ka ap plkst. 16 virs galvaspilsētas zemo pārlidojumu veiks sabiedroto iznīcinātāji, un iedzīvotāji aicināti to ņemt vērā.

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Jau ziņots, ka iepriekšējos gados iedzīvotāji pauduši bažas par NATO lidmašīnu radītajiem trokšņiem.

NBS jau iepriekš vairākkārt norādījuši, ka Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.

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