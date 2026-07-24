“Gumijas lodes kā minimums” – jurists aicina stingrāk sargāt Latvijas robežu 0
Latvijas Loģistikas asociācijas dibinātājs un jurists Kalvis Vītoliņš TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda viedokli, ka Latvijai jāpastiprina robežas aizsardzība un jābūt stingrākai attieksmei pret nelegālu robežas šķērsošanu.
“Stingrībai ir jābūt. Es domāju, gumijas lodes kā minimums ir jāatļauj. Ir jābūt vēl pastiprinošiem normatīviem šajā ziņā,” sacīja Vītoliņš.
Viņš atgādināja, ka mēģinājumi nelegāli šķērsot Latvijas robežu nav sākušies tikai pēdējos gados, un minēja laiku, kad robežsardzes vadībā bija ģenerālis Gunārs Dāboliņš: “Viņš ieturēja līniju, viņi bija ļoti stingri, un visi zināja, ka Latvijas robeža ir labi apsargāta.”
Pēc Vītoliņa domām, robežsardzei jāatgūst reputācija, ka Latvijā iekļūt nelegāli nav vienkārši: “Varbūt mazliet mežonīga Eiropas izpratnē, bet ļoti labi apsargāta. Un ir jāatgriežas pie tā, lai par mums runā – šeit ir labi apsargāta robeža.”
Jurists uzskata, ka stingra robežkontrole atturētu cilvēkus mēģināt šķērsot tieši Latvijas robežu: “Viņi ies citur. Tas ir svarīgi, jo pirmā valsts, kas ielaiž, pēc tam atbild par pārējām.”
Vītoliņš uzsvēra, ka Latvijai nevajadzētu pieļaut situāciju, kurā Latvija kļūst par vieglāko ceļu nelegālai iekļūšanai Eiropas Savienībā.