Foto: Ivars Soikāns/LETA
Foto: Ivars Soikāns/LETA
Naftas produktu uzglabāšanas objekta teritorija Komunālajā ielā Rēzeknē, kur nokritis drons. Ilustratīvs attēls.

Pārbaude par dronu incidentiem, kas “gāza valdību”, noslēgusies: trūkumi ir, bet kā ar sodiem? 0

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LETA
9:08, 19. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Armijas dienesta pārbaudē par 7. maija dronu incidentiem Rēzeknē ir identificēti atsevišķi trūkumi, taču disciplinārsodi nav piemēroti.

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Aizsardzības ministrijā (AM) aģentūra LETA noskaidroja, ka dienesta pārbaudes laikā tika analizēti klasificēti Nacionālo bruņoto spēku (NBS) dokumenti un standarta operacionālās procedūras, tāpēc arī gala ziņojums ir klasificēts.

Pašreizējais aizsardzības ministrs Raivis Melnis ir iepazinies ar sagatavoto ziņojumu un uzdevis NBS, kā arī AM atbildīgajām struktūrvienībām nodrošināt ziņojumā ietverto priekšlikumu ieviešanu, norādīja ministrijā.Priekšlikumu mērķis esot pilnveidot rīcības algoritmus, uzlabot savstarpējo informācijas apmaiņu un sadarbību starp iesaistītajiem dienestiem, kā arī stiprināt sabiedrības informēšanu par iespējamiem gaisa telpas apdraudējumiem.

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Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, iniciēti arī grozījumi normatīvajā regulējumā, kas saistīti ar nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtību.

Dienesta pārbaudes laikā primāri tika vērtēta sakaru sistēmu, saziņas kanālu un rīcības algoritmu atbilstība apdraudējuma intensitātei, kā arī iestāžu reaģēšanas un savstarpējās komunikācijas norise. Identificēto trūkumu novēršanai un nepieciešamo uzlabojumu ieviešanai ir izstrādāti ieteikumi. Tie tiks testēti NBS un citu institūciju regulārajos vingrinājumos un mācībās.

Dienesta pārbaudē nevienai amatpersonai netika piemērots disciplinārsods vai sākta disciplinārlieta.

Jau ziņots, ka 7. maija agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Divi no tiem nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.

Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas toreizējais aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) uzdeva veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem.

Vēlāk dronu incidenti maksāja amatu Sprūdam, un drīz pēc tam krita arī visa Evikas Siliņas (JV) valdība.

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