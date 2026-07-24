Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Paula Čurkste / LETA

Maksā 30 eiro – nāc rīt, bet ar nosūtījumu gaidi nedēļām? Pierakstu sistēma, kas nešķiet loģiska pacientiem 0

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LA.LV
15:50, 24. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Gaidīšana rindā pie speciālistiem jau gadiem ir viena no lielākajām Latvijas veselības aprūpes problēmām. Šoreiz diskusiju vietnē “Threads” izraisījis kādas lietotājas ieraksts par pieraksta kārtību valsts ārstniecības iestādē:

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“Es esmu vienīgā, kas uzskata, ka ārstiem (ar nosūtījumu) vajadzētu pieņemt darba laikā, un bez nosūtījuma ārpus darba laika!? Kā tas ir, ja maksā 30 eiro vari rīt, ja ar nosūtījumu – 30. jūlijā! Slimnīcā! Es saprotu privātprakse, ja tas ir cits stāsts! Bet valsts iestādes maksas pakalpojumiem , manuprāt, vajadzētu būt ārpus darbalaika! Kāds varbūt var izskaidrot?”

Komentāros viedokļi dalījās. Kāda diskusijas dalībniece raksta:

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“Piekrītu! +/- jau zina, cik kvotu iedod, tādēļ stingri nodalīt – piemēram, pirmdien, piektdien tikai pieraksts par valsts kvotām, otrdien, trešdien, ceturtdien – maksas.”

“Pieņemt ārpus darba laika? Tas ir kā? 9os vakarā? Ārstam atpūsties vispār vajag?” retoriski vaicā kāds komentētājs.

Kāda lietotāja pauda viedokli, ka galvenais iemesls nav ārstu nevēlēšanās pieņemt pacientus, bet gan valsts finansējuma ierobežojumi.

“Nav jau valsts finansējums vairāk. Ja valsts finansējums pietiek, piemēram, diviem pacientiem dienā, pārējo laiku piedāvā maksas pakalpojumus. Nezinu, kādu ārstu apmeklējat, bet man 30.07. liekas ātri.”

Savukārt cita lietotāja dalās pieredzē ar piemēru – konkrētas ārstniecības iestādes darba grafiku, kurā atsevišķas pieņemšanas stundas paredzētas tieši maksas pacientiem.

Kāpēc valsts apmaksāta vizīte var būt jāgaida ilgāk?

Situāciju skaidro valsts apmaksāto pakalpojumu finansēšanas kārtība. Nacionālais veselības dienests norāda, ka valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus pacienti saņem ārstniecības iestādēs, kurām ar valsti ir noslēgts līgums par konkrētu pakalpojumu sniegšanu.

Tas nozīmē, ka valsts apmaksāto vizīšu skaits ārstniecības iestādēs nav neierobežots – pieejamība ir atkarīga no piešķirtā finansējuma un ārstniecības iestādes iespējām nodrošināt konkrēto pakalpojumu apjomu. Ja valsts apmaksātās vietas konkrētajā periodā ir aizpildītas, pacientam var nākties gaidīt ilgāk.

Vienlaikus pacientiem ir tiesības izvēlēties citu ārstniecības iestādi, kurā konkrētais valsts apmaksātais pakalpojums pieejams ātrāk.

Informācija par gaidīšanas rindām apkopota tīmekļvietnē “rindapiearsta.lv”, tomēr aktuālāko informāciju par pieraksta iespējām iespējams noskaidrot, sazinoties ar konkrētās iestādes reģistratūru.

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