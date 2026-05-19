Jānis Aišpurs šābrīža politisko situāciju komentē īsi: “Man ir kauns!” 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” mūziķis, dziedātājs un grupas “The Sound Poets” solists Jānis Aišpurs, komentējot pašreizējo politisko situāciju, to raksturoja kā karuseli, cirku, teātri un amerikāņu kalniņus.
Viņš atzina, ka jūtas neērti par politiskās elites rīcību un nespēju pieņemt skaidrus lēmumus. Aišpura ieskatā šobrīd īpaši svarīga ir Valsts prezidenta loma, jo viņš ir viens no galvenajiem politiskā procesa līderiem un viņam jāuzņemas iniciatīva.
Aišpurs piekrita vērtējumam, ka šī ir “prezidenta stunda”. Viņaprāt, atlikušajos piecos mēnešos līdz Saeimas vēlēšanām prezidentam būtu jāpalīdz atrast tādu politisko modeli, kas šobrīd būtu vislabākais valstij un sabiedrībai, ņemot vērā arī sarežģīto ģeopolitisko situāciju.
Mūziķis uzsvēra, ka politiķiem būtu jābeidz savstarpēji apvainoties un jākoncentrējas uz būtiskāko. Viņa vērtējumā šobrīd priekšplānā nedrīkst būt individuālās ambīcijas vai politiskās spēles, bet gan valsts drošība, sabiedrības drošība un Latvijas attīstība.