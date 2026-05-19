Jānis Aišpurs šābrīža politisko situāciju komentē īsi: “Man ir kauns!” 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
20:11, 19. maijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Preses klubs” mūziķis, dziedātājs un grupas “The Sound Poets” solists Jānis Aišpurs, komentējot pašreizējo politisko situāciju, to raksturoja kā karuseli, cirku, teātri un amerikāņu kalniņus.

Kokteilis
Par šajos mēnešos dzimušajiem mēdz teikt – viņiem ir “zelta sirds” 1
NATO atbild uz Krievijas pārmetumiem Latvijai par Ukrainas dronu uzbrukumiem – arī ASV nāk klajā ar paziņojumu 3
Gaisa trauksme Lietuvā: uz patvertnēm steidzami nogādāts prezidents un citas augsta mēroga amatpersonas 49
Lasīt citas ziņas

Viņš atzina, ka jūtas neērti par politiskās elites rīcību un nespēju pieņemt skaidrus lēmumus. Aišpura ieskatā šobrīd īpaši svarīga ir Valsts prezidenta loma, jo viņš ir viens no galvenajiem politiskā procesa līderiem un viņam jāuzņemas iniciatīva.

Aišpurs piekrita vērtējumam, ka šī ir “prezidenta stunda”. Viņaprāt, atlikušajos piecos mēnešos līdz Saeimas vēlēšanām prezidentam būtu jāpalīdz atrast tādu politisko modeli, kas šobrīd būtu vislabākais valstij un sabiedrībai, ņemot vērā arī sarežģīto ģeopolitisko situāciju.

CITI ŠOBRĪD LASA
Parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās: kļuvis zināms, pēc kāda principa varētu tikt dalīti amati
Cilvēki būvē pārāk lielas mājas un pēc tam paši to nožēlo – arhitekte skaidro, kāpēc tā notiek
TV24
Iespējami plaša koalīcija vai tomēr mazākuma valdība? – politiķi iekarst diskusijā par to, kāda izskatīsies Kulberga valdība

Mūziķis uzsvēra, ka politiķiem būtu jābeidz savstarpēji apvainoties un jākoncentrējas uz būtiskāko. Viņa vērtējumā šobrīd priekšplānā nedrīkst būt individuālās ambīcijas vai politiskās spēles, bet gan valsts drošība, sabiedrības drošība un Latvijas attīstība.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Tā bija ļoti grūta pieredze – skatīties, kā tuvs cilvēks lēnām dziest,” Aišpurs pirmo reizi tik atklāti runā par traģēdiju savā ģimenē
Kokteilis
“Mani reāli tas uzvelk!” Jānis Aišpurs atklāj, par ko mēdz uzvilkties attiecībās ar sievu Aiju Andrejevu
Kokteilis
FOTO. “Laimes asaras līdz kaulam!” Aijas Andrejevas grandiozais koncerts Liepājā īpaši aizkustinājis viņas vīru Jāni Aišpuru, liekot viņam kļūt emocionālam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.