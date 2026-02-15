Jānis Vanags godīgi atklāj, cik reižu bijis “uz sarunām” ar čeku un kas viņam prasīts 0
Ir tāds visiem zināms joks, kas radās pēc tam, kad atvēra “čekas maisus”, proti, teiciens “es meklēju sevi” ieguva pavisam citu nozīmi, tā iesākot šo joprojām jutīgo tēmu, TV24 raidījumā “Dienas personība” sacīja Jānis Vanags, arhibīskaps emeritus.
Šajos sarakstos daudzi meklēja sevi, arī es tur meklēju sevi, tagad atzīst J. Vanags.
Pievienotajā video skatieties plašāk, jo tur J. Vanags stāsta, cik daudz reižu ticis izsaukts uz sarunām ar “čeku”, kādas ziņas viņam prasītas, ko viņš izpaudis “čekai”, un vai iesaistījies kādās provokācijās.