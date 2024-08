Foto-smuki/Fotolia

Jumta un skursteņa savienojums. Kā izveidot, lai būtu ugunsdrošs? Ieteikt 1







Autors: Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Reklāma Reklāma

Vēlos ierīkot mājā jaunu skursteni. Kā pareizi izveidot jumta un skursteņa savienojumu, lai tas būtu ugunsdrošs un nelaistu garām ūdeni? JĀNIS DAUDZEVĀ

“Kvalitatīvi izveidot jumta un skursteņa savienojumu var tikai tad, ja ēkai ir stabila un droša jumta konstrukcija, kas nepieļauj jumta seguma kustības vēja un sniega slodzes ietekmē. Optimālais variants, protams, ja dūmvads tiek ierīkots vēl pirms jumta konstrukciju izveides, taču to var ierīkot arī tad, kad jumts jau uzbūvēts,” skaidroja Māris Stiprais, būvfirmas KMT projekts valdes loceklis.

Konstrukcijai jābūt stabilai

Ierīkojot dūmeni vēlāk, iespējams, būs jādemontē neliela daļa jumta nesošo konstrukciju. Tas var samazināt kopējo jumta nestspēju. Vislabāk, ja dūmeni var izvietot tā, lai tā ceļā nebūtu nevienas spāres. Ja tas nav iespējams, spāre būs jāpārzāģē, iepriekš ierīkojot atbalstus, kas savienoti ar pārseguma sijām. Tāpat vajadzēs izveidot savienojumus, kas sastiprinās pārzāģētās spāres galus ar blakusesošajām spārēm.

1. zīmējums. Induļa Burkas zīmējums

Lai arī kāds būtu risinājums, apkārt dūmenim jumta konstrukcijā jāparedz drošs karkass, kas stingri savienots ar pārējo jumta konstrukciju (1. zīmējums). Telpu starp koka konstrukcijām un dūmeni piepilda ar nedegošu siltumizolāciju, piemēram, akmensvati. To, cik lielam jābūt attālumam starp dūmeni un koka konstrukcijām, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 310: attālumam starp mūra vai metāla dūmeni, kura ārējā virsma nesakarst vairāk par 80 grādiem, un degtspējīgu virsmu jābūt vismaz 100 mm. Kā sedzošo materiālu var izmantot metālu, parasti skārdu.

Ūdenim stop!

“Kad nesošās konstrukcijas ap skursteni ierīkotas, jāķeras pie savienojuma vietas hermetizācijas un drošas hidroizolācijas ierīkošanas. Šie darbi atkarīgi no jumta seguma veida, kā arī dūmeņa profila,” stāsta Māris Stiprais.

2. zīmējums. Induļa Burkas zīmējums

Savienojuma vietas hermetizācijai vislabāk izmantot gatavus, rūpnieciski izgatavotus konstrukciju elementus. Protams, ja ir skārdnieka iemaņas, tos var izgatavot arī pats (2. zīmējums). Detaļas savieno ap skursteni, un malas aizloka.

Visvieglāk hermetizēt savienojuma vietu, ja skurstenis atrodas pašā jumta korē. Šādā situācijā ūdenim un sniegam nav iespējas krāties pie skursteņa. Tāpat hermetizācija būs vienkārša, ja skurstenis ir ļoti tuvu korei.

3. zīmējums. Induļa Burkas zīmējums

Ja dūmenis ir jumta vidējā vai apakšējā daļā, drošu hermetizāciju izveidot jau ir sarežģītāk. Hidroizolācijai jābūt ierīkotai ļoti rūpīgi. Šādā situācijā, īpaši ja tiek izmantots mīkstais jumta segums, ieteicams apsvērt ierīkot jumta papildu konstrukcijas, kā redzams 3. zīmējumā. Konstrukcija neļaus pie skursteņa sienas krāties lielākam ūdens daudzumam. Vissliktāk, ja skurstenis jāierīko vietā, kur satiekas divas perpendikulāras jumta seguma plaknes. Tad skurstenis būs tiešu spēcīgu ūdens plūsmu ceļā.

Reklāma Reklāma

Apaļa skursteņa hermetizācija

Bieži vien dzīvojamajās ēkās tiek ierīkoti apaļas formas metāla skursteņi, kas būtībā ir dubultu sienu skurstenis ar nedegošas siltumizolācijas pildījumu. Skursteņu ražotāji šādām sistēmām jau paredzējuši metāla vai karstumizturīgu un elastīgu kompozītmateriālu hermetizējošos elementus. Tie nopērkami kopā ar skursteni un arī atsevišķi. Piemēram, no cinkotā skārda izgatavota jumta blīvēšanas detaļa 250 mm diametra skurstenim izmaksās nedaudz vairāk par 30 eiro. Cenu nosaka izmantotais materiāls un skursteņa diametrs. Jāņem vērā arī jumta slīpums, un bieži vien šī detaļa jāizgatavo pēc speciāla pasūtījuma, ņemot vērā konkrēto situāciju.

Montējot šo konstrukciju uz jau esoša viļņota jumta seguma, virs skursteņa līdz pat korei piestiprina metāla plāksni, kas pastiprina hidroizolāciju.

Skursteni ar blīvēšanas detaļu sastiprina ar speciālu savilcēju, kurā ievietots elastīgs un karstumizturīgs blīvelements.

Taisnstūrveida skurstenis

Arī taisnstūrveida skurstenim nopērkamas jau gatavas skursteņa blīvēšanas daļas no skārda, to cena ir no 20 eiro. Tāpat kā apaļajiem skursteņiem, cenu nosaka izmantotie materiāli un izmērs, protams, arī jumta slīpums.

Atsevišķiem jumta segumiem nopērkamas skursteņu hermetizācijas sistēmas, piemēram, Onduline viļņotajiem jumta segumiem, Ruukki metāla jumtiem un citiem. Sistēmu izmaksas būs lielākas nekā no skārda izgatavotajām, toties rezultāts būs glītāks un kvalitatīvāks.