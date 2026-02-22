Foto: LETA/LA.LV kolāža

Jau vēstījām, ka vakarnakt – pēc piecu stundu intensīvas meklēšanas – ledlauža “Varma” komanda izglābusi uz dreifējoša ledus gabala jūrā iepūstus cilvēkus. Viņi vakar bija devušies nūjot pa aizsalušo jūru, bet pie Plieņciema, rodoties plaisai ledū, viņi tika iepūsti jūrā uz liela ledus gabala. Cilvēki sazinājās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) ap plkst. 18:08, bet ledlauzis “Varma” viņus atrada ap vieniem naktī.

Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Tīlika stāsta, ka sestdien, 21. februārī, plkst. 18.08 VUGD saņēma izsaukumu no cietušajiem, kuri atradās uz ledus gabala jūrā un nespēja patstāvīgi nokļūt krastā.

Sākotnēji glābēji cilvēku lukturīšu gaismu redzēja vairāk nekā apmēram viena kilometra attālumā no krasta, bet šī gaisma arvien vairāk attālinājās, jo atrautais ledus gabals tika nests arvien tālāk prom no krasta. Arī saņemtā informācija liecināja, ka starp ledus gabaliem ir izveidojusies plaisa un atstatums starp tiem palielinās.

Glābēji ar cilvēkiem, kuri atradās uz ledus, uzturēja telefonisku kontaktu, lai sekotu līdzi viņu atrašanās vietas koordinātēm un veselības stāvoklim.

Ņemot vērā, ka iesaistītie atradās vairākus kilometrus no krasta, starp glābējiem un iesaistītajiem bija izveidojusies plaša ūdens zona, kā arī tumšos un bīstamos laika apstākļus, glābēju piekļuve cilvēkiem nebija iespējama, atzīmē Tīlika, piebilstot, ka VUGD uzdevums ir veikt glābšanas darbus tikai iekšējos ūdeņos, tāpēc par šādiem gadījumiem tiek informēts Krasta apsardzes dienests.

Tāpat viņa informēja, ka glābšanas helikoptera iesaiste laika apstākļu dēļ tika atzīta par nedrošu.

Ņemot vērā situācijas attīstību un pieaugošos riskus, glābšanas operācijā iesaistīja ledlauzi “Varma” un daudzfunkcionālo ledus klases kuģi “Laura”. Ledlauzis “Varma” veica ledus laušanas darbus un ap plkst. 0.45 lokalizēja uz ledus esošos cilvēkus. Plkst. 2.45 cietušos pārņēma kuģis “Laura”, kas nodrošināja viņu nogādāšanu Rīgā.

Pēc ierašanās krastā notikumā iesaistītās personas apskatīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi. Cilvēku veselības stāvokli atzina par apmierinošu, un no turpmākas medicīniskās palīdzības viņi atteicās, minēja Tīlika.

