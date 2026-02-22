Pirmdien laikapstākļi var sagādāt mums nepatīkamus pārsteigumus 0
Pirmdien, 23. februārī, lielākajā daļā Latvijas teritorijas gaidāms sniegs un slapjš sniegs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Nakts sākumā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nakts gaitā tās pakāpeniski aizklās mākoņi. Agrās rīta stundās Latvijas dienvidrietumus sasniegs jauna nokrišņu zona, kas atnesīs sniegu, slapju sniegu. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla.
Gaiss naktī atdzisīs līdz -7…-12 grādiem, bet piekrastē un valsts rietumu rajonos nebūs aukstāk par -3…-8 grādiem.
Rīgā naktī nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un brīžiem debesis skaidrosies. Minimālā gaisa temperatūra būs -5…-7 grādi.
Pirmdien, 23. februārī, debesis būs pārsvarā mākoņainas. Latviju no dienvidrietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas valsts lielākajā daļā atnesīs sniegu, slapju sniegu. Vietām rietumos sniega segas biezums palielināsies par 1-3 centimetriem.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš.
Gaisa temperatūra dienā gaidāma +1…-2 grādi.
Rīgā gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Nokrišņu zona ar sniegu, slapju sniegu sasniegs galvaspilsētu pēcpusdienā, bet vakarā pastāv arī atkalas varbūtība. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 0…-2°.