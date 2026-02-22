Foto: LETA

Pirmdien laikapstākļi var sagādāt mums nepatīkamus pārsteigumus 0

LETA
15:06, 22. februāris 2026
Ziņas Dabā

Pirmdien, 23. februārī, lielākajā daļā Latvijas teritorijas gaidāms sniegs un slapjš sniegs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens 16
RAKSTA REDAKTORS
“Viņa pati gribēja!” Grūtniecība 12 gadu vecumā – šeit var nebūt runa par “klasisku” izvarošanu
Necenties dzīvot tā, it kā tev būtu 40: sešas lietas, kuras nevajadzētu darīt, sasniedzot 60 gadu vecuma slieksni
Lasīt citas ziņas

Nakts sākumā debesis būs daļēji mākoņainas, bet nakts gaitā tās pakāpeniski aizklās mākoņi. Agrās rīta stundās Latvijas dienvidrietumus sasniegs jauna nokrišņu zona, kas atnesīs sniegu, slapju sniegu. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla.

Gaiss naktī atdzisīs līdz -7…-12 grādiem, bet piekrastē un valsts rietumu rajonos nebūs aukstāk par -3…-8 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Zināms, kuriem sportistiem būs tas gods ziemas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā nest Latvijas karogu
No Salacgrīvas spožuma līdz “Purčika garāžām” – cilvēki asi kritizē jauno “Positivus” formātu
Latvijas bobsleja četrinieks olimpiskajās spēlēs izcīna desmito vietu

Rīgā naktī nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un brīžiem debesis skaidrosies. Minimālā gaisa temperatūra būs -5…-7 grādi.

Pirmdien, 23. februārī, debesis būs pārsvarā mākoņainas. Latviju no dienvidrietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas valsts lielākajā daļā atnesīs sniegu, slapju sniegu. Vietām rietumos sniega segas biezums palielināsies par 1-3 centimetriem.

Vietām rietumu un centrālajos rajonos gaidāma atkala.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš.

Gaisa temperatūra dienā gaidāma +1…-2 grādi.

Rīgā gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Nokrišņu zona ar sniegu, slapju sniegu sasniegs galvaspilsētu pēcpusdienā, bet vakarā pastāv arī atkalas varbūtība. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 0…-2°.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vējš pierims tikai vakarā, bet vai atkala pārsteigs jau šodien? Sinoptiķu prognoze šodienai
Brīdinājums autovadītājiem: naktī Latvijā gaidāms slapjš sniegs, autoceļi būs slideni
Ja neuzmanīsies, vari “dabūt pa galvu”: pašvaldība brīdina par problēmu, kas var maksāt dzīvību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.