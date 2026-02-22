Latvijā pensiju sistēma daudziem šķiet sarežģīta pat tad, ja cilvēks visu mūžu ir godīgi strādājis un maksājis nodokļus. Taču vēl vairāk jautājumu rodas tiem, kuri saņem izdienas pensiju – īpaši pēc pēdējām nodokļu izmaiņām, kad līdz 1000 eiro pensijas apmēram iedzīvotāju ienākuma nodoklis vairs netiek piemērots.
Tieši šāda situācija satrauc arī lasītāju Mārīti, kura bažījas, vai nākotnē tas var ietekmēt viņas vecuma pensijas apmēru un vai jau šodien būtu jāsāk maksāt nodokļi pašai, lai nodrošinātu lielāku pensiju nākotnē. Skaidrojumu sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), norādot, kādos gadījumos izdienas pensijas saņēmējs var brīvprātīgi veikt iemaksas pensiju apdrošināšanai.
“Labdien, ir šāda situācija, saņemu izdienas pensiju, no kuras jau gadu nemaksāju nodokļus. Pēc nodokļu izmaiņām 1000 eiro neapliekas, līdz ar to, saņemot vecuma pensiju, nebūšu nodokļu maksātājs, kas ietekmēs pensijas apmēru.
Protams likums nosaka, ka vecuma pensija nevar būt mazāka par izdienas pensiju, bet ja nu notiek izmaiņas šī likuma traktēšana.
jautā Mārīte.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz atbildi: “Likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir uzskaitītas obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem.
Katrai personai, kura ir strādājusi, bijusi apdrošināta kā pašnodarbinātā, vai viņai bijuši tādi periodi, par kuriem valsts veic sociālās iemaksas (saņemts slimības, vecāku, bērna kopšanas, bezdarbnieka pabalsts, nestrādājoša persona ar invaliditāti u.c.), veidojas apdrošināšanas stāžs vecuma pensijai. Savukārt no apdrošināšanas maksājumiem veidojas pensijas kapitāls.
Atbilstoši tiesību normās noteiktajam pensija ir ienākums, no kura ir ieturams iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), tādējādi, ja persona ir nestrādājoša un pensija ir lielāka par neapliekamo minimumu (no 2025.gada 1000 eiro), tad no pensijas daļas, kas pārsniedz minimumu, tiek ieturēts IIN. Savukārt, ja pensijas apmērs nesasniedz pensionāra neapliekamo minimumu, pensija tiek izmaksāta aprēķinātajā apmērā.
Izdienas pensijas saņēmējs nav iekļauts obligāti sociāli apdrošināmu personu lokā, līdz ar to nestrādājošs izdienas pensijas saņēmējs nav sociāli apdrošināts vecuma pensijai, neatkarīgi no tā, vai IIN no izdienas pensijas tiek ieturēts vai nē.
Brīvprātīgi valsts pensiju apdrošināšanai var pievienoties persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu, pastāvīgi dzīvo Latvijā, nav obligāti sociāli apdrošināta un kurai nav piešķirta valsts vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.
Iemaksas katru mēnesi var tikt veiktas no atšķirīgas summas, taču iemaksu objektam ir ierobežots gan minimālais, gan maksimālais apmērs.
Personām, kuras izvēlējušās brīvprātīgi pievienoties valsts pensiju apdrošināšana 2026.gadā, iemaksu objekta minimālais gada apmērs ir 9360 euro, t.i., 12 minimālās mēneša darba algas (780 euro x 12 mēneši), bet maksimālais gada apmērs ir 105 300 euro gadā.
Brīvprātīgo iemaksu objekts ir pašas personas izvēlēti līdzekļi, no kuriem aprēķina un veic brīvprātīgās iemaksas. Pensiju apdrošināšanai iemaksu likme ir 23,91%.
2026. gadā minimālais maksājums mēnesī, kas jāveic brīvprātīgi pievienojoties valsts pensiju apdrošināšanai 2026. gadā ir 186,50 eiro (780 eiro x23,91%).
Iesniegumu var iesniegt: portālā www.latvija.lv; klātienē (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)); elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu) vai pa pastu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, personai jāvēršas VSAA.”
Vai tev ir kāds jautājums par pensijām, nodokļiem, pabalstiem? Raksti man uz [email protected], palīdzēšu atrast atbildes.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!