“Zolitūde visiem laikam jau piemirsusies!” Daugavpils tirdzniecības centram deformēts jumts, bet veikala darbs neapstājas 0
Pirms pāris dienām LSM Latgales redakcija sociālajos tīklos informēja, ka Daugavpils tirdzniecības centra “Ditton” jumta mala deformējusies sniega svara dēļ. Par lielu pārsteigumu – tirdzniecības vieta turpināja darbu.
“Tirdzniecības centra “Ditton Nams” jumta mala Cietokšņa ielas pusē deformējusies sniega svara dēļ. Redzams, ka daļa konstrukcijas ir nosēdusies. Patlaban no jumta tiek tīrīts sniegs, bet tirdzniecības centrs turpina darbu,” tā 16.februārī ziņoja LSM Latgales redakcija.
Lai gan telefonsarunā ar LSM Latgales redakciju tirdzniecības centra valdes priekšsēdētājs Māris Kursītis sacīja, ka cilvēku nevajadzēja evakuēt un veikala darbu pārtraukt, jo ieliekusies ārējā jumta pārkare, nevis galvenā jumta konstrukcija, sabiedrībā šis fakts izraisīja nepatīkamas sajūtas.
Cilvēki sociālajos tīklos izteica neizpratnes pilnus viedokļus. Kāds pieminēja arī Zolitūdes traģēdiju, norādot, ka tā diemžēl jau visiem ir aizmirsusies.
Tā tas izskatījās aizvakar pic.twitter.com/ccN2UoheZU
— ヤーニス (Jānis) "ビールのマンモス" (@alusmamuts) February 16, 2026
Nopietni, turpina darbu? 🤐🤐🤐@karl https://t.co/MVVEkhfRi7
— Kaspars (@saliktengriba) February 16, 2026
Zolitūde visiem laikam jau piemirsusies. https://t.co/CxSTG6bnTq
— Imants (@Unabomberz) February 16, 2026
Teorētiski iebuktējies jumta seguma metāls nav baigā problēma. Praktiski valstī jau ir pieredze ar izslēgt brīdinājuma signālus un turpināt darbu. 🤦
— Nauris (@nauris404) February 16, 2026
13 gadi pagājuši, laiks atkārtot jumtu pasākumu?
— Lakija (@lakidzha) February 16, 2026
Jà, jo tas jums kontruktīvi nekādu apdraudējumu nerada. Iet runa par jumta malu- pārkari, jeb ārpusi, nevis ēkas jumtu virs tirdzniecības telpām-
Jau ir zināms ka tuvāko dienu laikā būs nostiprināts no ārpuses, un kad pāries aukstums tad remontēs
— Ferdinands Sarma (@SorryFerrari) February 16, 2026
Ziemas periodā, turpinot snigt, iedzīvotāji tiek aicināti būt uzmanīgiem, savukārt ēku īpašniekus – rūpēties par līdzcilvēku drošību, savlaicīgi attīrot jumtus no sniega.