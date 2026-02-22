Attēlam ilustratīva nozīme
“Zolitūde visiem laikam jau piemirsusies!” Daugavpils tirdzniecības centram deformēts jumts, bet veikala darbs neapstājas 0

9:23, 22. februāris 2026
Pirms pāris dienām LSM Latgales redakcija sociālajos tīklos informēja, ka Daugavpils tirdzniecības centra “Ditton” jumta mala deformējusies sniega svara dēļ. Par lielu pārsteigumu – tirdzniecības vieta turpināja darbu.

“Tirdzniecības centra “Ditton Nams” jumta mala Cietokšņa ielas pusē deformējusies sniega svara dēļ. Redzams, ka daļa konstrukcijas ir nosēdusies. Patlaban no jumta tiek tīrīts sniegs, bet tirdzniecības centrs turpina darbu,” tā 16.februārī ziņoja LSM Latgales redakcija.

Lai gan telefonsarunā ar LSM Latgales redakciju tirdzniecības centra valdes priekšsēdētājs Māris Kursītis sacīja, ka cilvēku nevajadzēja evakuēt un veikala darbu pārtraukt, jo ieliekusies ārējā jumta pārkare, nevis galvenā jumta konstrukcija, sabiedrībā šis fakts izraisīja nepatīkamas sajūtas.

Cilvēki sociālajos tīklos izteica neizpratnes pilnus viedokļus. Kāds pieminēja arī Zolitūdes traģēdiju, norādot, ka tā diemžēl jau visiem ir aizmirsusies.

Ziemas periodā, turpinot snigt, iedzīvotāji tiek aicināti būt uzmanīgiem, savukārt ēku īpašniekus – rūpēties par līdzcilvēku drošību, savlaicīgi attīrot jumtus no sniega.

