Foto. pexels-davegarcia

Eiropa mēģinās izspiest “Visa” un “Mastercard” – paziņots digitālā eiro ieviešanas gads 0

LA.LV
8:57, 22. februāris 2026
Ziņas Ekonomika

Eiropas Centrālā banka ir prezentējusi digitālā eiro ieviešanas plānu, kas tiek uzskatīts par potenciālu alternatīvu labi pazīstamajām amerikāņu maksājumu sistēmām “Visa” un “Mastercard”. Saskaņā ar ECB Valdes locekļa Pjero Čipollones prezentāciju, tehnoloģijas izmēģinājuma testēšana sāksies 2027. gada vidū, bet pilnīga palaišana paredzēta 2029. gadā.

Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens 16
Necenties dzīvot tā, it kā tev būtu 40: sešas lietas, kuras nevajadzētu darīt, sasniedzot 60 gadu vecuma slieksni
Kokteilis
TESTS. Izvēlies vienu atslēgas caurumu un atklāj, pēc kā tava sirds klusībā alkst
Lasīt citas ziņas

“Mūsu mērķis ir būt gataviem potenciālai pirmajai digitālā eiro emisijai 2029. gadā. Tas ir balstīts uz pieņēmumu, ka ES likumdevēji 2026. gadā pieņems regulu par digitālā eiro ieviešanu,” teikts prezentācijā.

Tiek norādīts, ka projektā piedalīsies ierobežots skaits maksājumu pakalpojumu sniedzēju, tirgotāju un Eirosistēmas darbinieku.

CITI ŠOBRĪD LASA
Eiropas līderi apzinās Krievijas draudus: piecas valstis uzsāk masveida kaujas dronu ražošanu
“Viņš ir un paliks par leģendāru personību Latvijas mākslā.” Mūžībā devies Miervaldis Polis
Kokteilis
Ja ceturtdienās dzersi kafiju ar šo slepeno sastāvdaļu, vari aizmirst par naudas problēmām
Maksājumu pakalpojumu sniedzēju atlase sāksies 2026. gada pirmajā ceturksnī.

Eiropieši plāno testēt tiešsaistes un bezsaistes maksājumus starp privātpersonām, kā arī maksājumus no privātpersonām uzņēmējiem fiziskajās tirdzniecības vietās un e-komercijas ceļā.

Lai pieņemtu galīgo lēmumu par digitālā eiro ieviešanu, joprojām ir nepieciešamas izmaiņas regulējumā, un ECB pēc tiesību aktu pieņemšanas

tehniskās infrastruktūras pabeigšanai būs nepieciešami divi līdz trīs gadi.

Eiropas Centrālā banka uzsver, ka pārejas periods ilgs vismaz 5 gadus. Paredzams, ka tirgotājiem noteiktās komisijas maksas augšējā robeža par darījumiem ar digitālajiem eiro tiks noteikta zemāka par starptautisko maksājumu tīklu, piemēram, “Visa” un “Mastercard”, likmēm, kas apstrādā vairāk nekā trīs ceturtdaļas Eiropas darījumu.

Eiropas digitālās valūtas projekts apliecina Eiropas Savienības vēlmi iegūt monetāro suverenitāti un samazināt savu atkarību no ASV finanšu sektorā.

Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas datiem,

2022. gadā “Visa” un “Mastercard” apstrādāja gandrīz divas trešdaļas no visiem karšu darījumiem eirozonā.
Savukārt 13 ES valstīm vispār nav nacionālas alternatīvas. Un pat tajās valstīs, kurām ir savas sistēmas, to izmantošana samazinās. ES baidās, ka
attiecību pasliktināšanās gadījumā ar ASV šāda finansiālā atkarība varētu tikt izmantota kā ierocis.

Eiropa jau vairākus gadus domā par alternatīvu atrašanu amerikāņu finanšu gigantiem. 2024. gadā ES ieviesa savu maksājumu sistēmu “Wero”. Paralēli eiropieši strādā pie digitālā eiro izstrādes.

2025. gada 19. septembrī ES finanšu ministri vienojās par tā ieviešanas plānu. Tika pieņemts, ka bloka dalībvalstu finanšu ministriju vadītājiem būs tiesības lemt par digitālās valūtas emisiju un cik šādu digitālu eiro katrs ES iedzīvotājs varēs piederēt.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kaut nedaudz, bet skaidra nauda ir vajadzīga.” Kristovskis komentē, būt vai nebūt Latvijā skaidrai naudai?
Ap 2026. gadu Eirozonā plāno laist klajā digitālo eiro
TV24
Ijabs par muitas tarifiem ES: “Pie Trampa nevar iet ar tukšām rokām! Tur ir kaut kas jāpiedāvā pretī”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.