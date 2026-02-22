Eiropa mēģinās izspiest “Visa” un “Mastercard” – paziņots digitālā eiro ieviešanas gads 0
Eiropas Centrālā banka ir prezentējusi digitālā eiro ieviešanas plānu, kas tiek uzskatīts par potenciālu alternatīvu labi pazīstamajām amerikāņu maksājumu sistēmām “Visa” un “Mastercard”. Saskaņā ar ECB Valdes locekļa Pjero Čipollones prezentāciju, tehnoloģijas izmēģinājuma testēšana sāksies 2027. gada vidū, bet pilnīga palaišana paredzēta 2029. gadā.
“Mūsu mērķis ir būt gataviem potenciālai pirmajai digitālā eiro emisijai 2029. gadā. Tas ir balstīts uz pieņēmumu, ka ES likumdevēji 2026. gadā pieņems regulu par digitālā eiro ieviešanu,” teikts prezentācijā.
Tiek norādīts, ka projektā piedalīsies ierobežots skaits maksājumu pakalpojumu sniedzēju, tirgotāju un Eirosistēmas darbinieku.
Eiropieši plāno testēt tiešsaistes un bezsaistes maksājumus starp privātpersonām, kā arī maksājumus no privātpersonām uzņēmējiem fiziskajās tirdzniecības vietās un e-komercijas ceļā.
Lai pieņemtu galīgo lēmumu par digitālā eiro ieviešanu, joprojām ir nepieciešamas izmaiņas regulējumā, un ECB pēc tiesību aktu pieņemšanas
Eiropas Centrālā banka uzsver, ka pārejas periods ilgs vismaz 5 gadus. Paredzams, ka tirgotājiem noteiktās komisijas maksas augšējā robeža par darījumiem ar digitālajiem eiro tiks noteikta zemāka par starptautisko maksājumu tīklu, piemēram, “Visa” un “Mastercard”, likmēm, kas apstrādā vairāk nekā trīs ceturtdaļas Eiropas darījumu.
Eiropas digitālās valūtas projekts apliecina Eiropas Savienības vēlmi iegūt monetāro suverenitāti un samazināt savu atkarību no ASV finanšu sektorā.
Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas datiem,
Eiropa jau vairākus gadus domā par alternatīvu atrašanu amerikāņu finanšu gigantiem. 2024. gadā ES ieviesa savu maksājumu sistēmu “Wero”. Paralēli eiropieši strādā pie digitālā eiro izstrādes.
2025. gada 19. septembrī ES finanšu ministri vienojās par tā ieviešanas plānu. Tika pieņemts, ka bloka dalībvalstu finanšu ministriju vadītājiem būs tiesības lemt par digitālās valūtas emisiju un cik šādu digitālu eiro katrs ES iedzīvotājs varēs piederēt.