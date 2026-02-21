Ik gadu Latvijā saslimst arvien vairāk cilvēku: “populārā” slimība, kas var novest līdz kapa malai 0
Pavasaris jau tepat aiz stūra, un līdz ar to strauji tuvojas arī vasara. Daudzi pēc bargās ziemas ir sailgojušies pēc saules un vasaras priekiem, taču Līga Kozlovska, Saeimas deputāte, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente, atgādina par kādu ļoti bīstamu slimību, kuru var “noķert”, baudot vasaras priekus.
TV24 raidījumā “Dr. Apinis” Kozlovska pauž, ka Latvijā katru gadu pieaug saslimstība ar melanomu. Viens no galvenajiem riska faktoriem šai saslimšanai ir ilgstoša uzturēšanās saulē, piemēram, sauļošanās pludmalē vai arī solārijā. “Mums jābūt svaigam gaisam, saulei, kustībām, jo, pēc maniem uzskatiem, tikai kustībā attīstās kaulu šūnas,” teic Kozlovska.
