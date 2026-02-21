Ik gadu Latvijā saslimst arvien vairāk cilvēku: “populārā” slimība, kas var novest līdz kapa malai 0

LA.LV
0:19, 22. februāris 2026
Veselam

Pavasaris jau tepat aiz stūra, un līdz ar to strauji tuvojas arī vasara. Daudzi pēc bargās ziemas ir sailgojušies pēc saules un vasaras priekiem, taču Līga Kozlovska, Saeimas deputāte, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente, atgādina par kādu ļoti bīstamu slimību, kuru var “noķert”, baudot vasaras priekus.

Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens 16
Necenties dzīvot tā, it kā tev būtu 40: sešas lietas, kuras nevajadzētu darīt, sasniedzot 60 gadu vecuma slieksni
Kokteilis
Atklāts noslēpums! Dzimšanas datums var ietekmēt svaru un figūru
Lasīt citas ziņas

TV24 raidījumā “Dr. Apinis” Kozlovska pauž, ka Latvijā katru gadu pieaug saslimstība ar melanomu. Viens no galvenajiem riska faktoriem šai saslimšanai ir ilgstoša uzturēšanās saulē, piemēram, sauļošanās pludmalē vai arī solārijā. “Mums jābūt svaigam gaisam, saulei, kustībām, jo, pēc maniem uzskatiem, tikai kustībā attīstās kaulu šūnas,” teic Kozlovska.

Vairāk skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Melanoma ir viens no agresīvākajiem ādas audzējiem. Rīgā varēs veikt bezmaksas dzimumzīmju pārbaudi
Nesteidz sauļoties: pret ādas vēža draudiem izturamies vieglprātīgi
TV24
Cilvēki mirst valdības dēļ?! Vai pastāv sakarība starp zāļu pieejamību un vēžu slimnieku mirstību?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.