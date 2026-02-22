Terorakts pilsētas centrā? Divi sprādzieni satricina Ļvivu – dzīvību zaudēja 23 gadus veca policiste 43
Sprādzienos Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā naktī uz svētdienu nogalināta policiste un ievainoti 24 cilvēki, pavēstīja amatpersonas, kas notikušo nosauca par teroraktu.
Pēc Ļvivas apgabala prokuratūras sniegtajām ziņām, plkst. 0.30 pēc vietējā laika, kas vienāds ar Latvijas laiku, policija saņēma ziņojumu par ielaušanos veikalā, kas atrodas pilsētas centrā.
“Pēc patruļpolicijas ekipāžas ierašanās notikuma vietā notika sprādziens. Ierodoties otrajai ekipāžai, notika vēl viens sprādziens,” teikts prokuratūras paziņojumā.
Nogalināta 23 gadus veca policiste, bojāta policijas patruļmašīna un civilais automobilis, raksta prokuratūra.
Pēc policijas sniegtajām ziņām, sprādzienos ievainoti 24 cilvēki. Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs informēja, ka vairāki ievainotie ir smagā stāvoklī.
Eksplodēja pašizgatavotas sprāgstierīces, norādīja policija.
Prokuratūra saistībā ar sprādzieniem ierosinājusi krimināllietu par teroraktu, kas izraisījis smagas sekas.
Arī Sadovijs nosauca notikušo par teroristu uzbrukumu.
Pēc jaunākās informācijas, policija aizturējusi iespējamo terorakta vaininieku – tā ir sieviete. Pēc amatpersonu teiktā, sieviete aizturēta vienā no rajona centriem.