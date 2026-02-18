TESTS. JĀ vai NĒ? Tikai tie, kas piedzīvojuši 90. gadus, testā spēs iegūt perfektu rezultātu 0
90. gadi gan Latvijā, gan pasaulē bija īsts piedzīvojums – tas bija laiks, kad tehnoloģijas tikai sāka attīstīties, mode bija drosmīga, mūzika skanēja no kasetēm un dzīve bez interneta šķita pilnīgi normāla.
Cik daudz tu par šo laiku zini? Atbildi uz apgalvojumiem ar JĀ vai NĒ un noskaidro!
Brīdinājums: šis tests var izraisīt spēcīgu nostalģiju!
Reketieris bija šantāžists, arī gangsteris, kas nodarbojās ar naudas izspiešanu.