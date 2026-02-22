Foto: Ieva Leiniša/LETA

10% no elektrības rēķina viena neliela ieraduma dēļ! Kā atbrīvoties no "spoku enerģijas", par ko pārmaksājam teju visi?

Daži ikdienas ieradumi, par kuriem pat neaizdomājamies, var palielināt mūsu elektroenerģijas rēķinu.

Mūsu dzīve griežas ap viedtālruņiem, planšetēm, klēpjdatoriem un viedpulksteņiem. Taču cik bieži mēs tos atvienojam no lādētāja, kad akumulators sasniedz 100%? Nereti ierīces paliek pieslēgtas uz vairākām stundām, un tas var būt iemesls liekam elektroenerģijas patēriņam, raksta “Unian”.

Ļoti ilga viedtālruņa uzlāde (piemēram, pieslēgšana pirms gulētiešanas, lai no rīta tas būtu gatavs lietošanai) var izraisīt nevajadzīgu akumulatora nolietošanos. Turklāt pastāv arī ugunsgrēka risks, jo uzlādes laikā ierīce uzkarst. Tāpēc lādētājs vienmēr būtu jāatvieno no rozetes, ja tas netiek izmantots.

Ja ierīces pēc pilnas uzlādes atstājat pieslēgtas lādētājam, bieži notiek neliela papildu uzlāde, lai uzturētu akumulatora maksimālo ietilpību.

2017. gada septembrī uzņēmuma “Cadex Electronics” mārketinga komunikācijas vadītājs Džons Bredšovs žurnālam “Time” norādīja, ka “nav jāuztraucas par pārlādēšanu, jo mūsdienu ierīces pareizi pārtrauc uzlādi pie atbilstoša sprieguma”. Tas nozīmē, ka telefons uzlādējas līdz pilnai kapacitātei un pēc tam pārstāj patērēt elektroenerģiju. Materiālā arī minēts, ka ierīcēm ir funkcija, kas samazina strāvas padevi, kad akumulators ir gandrīz pilnībā uzlādēts.

Lādētāji patērē elektrību pat tad, ja tie vienkārši ir pieslēgti rozetei

Viedtālruņi ir vienas no ierīcēm, kuras visbiežāk atstājam uzlādē. Parasti tām ir aizsardzības mehānismi, kas ierobežo iespējamos akumulatora bojājumus, tāpēc teorētiski ierīci ir droši atstāt uzlādēties visu nakti. Tomēr šī izvēle ne vienmēr ir visizdevīgākā jūsu maciņam.

“Tālruņu lādētāji patērē elektrību arī tad, ja tie vienkārši ir pieslēgti rozetei. Tāpat kā daudzas citas ierīces, tie patērē nelielu elektroenerģijas daudzumu gaidstāves režīmā, pat ja ir izslēgti. Tas nozīmē, ka arī pilnībā uzlādēts viedtālrunis turpina patērēt nedaudz enerģijas, ja tas paliek pieslēgts, pat ja šis daudzums ir niecīgs,” skaidro autori.

“Natural Resources Canada” ziņo, ka šāda tā dēvētā “spoku enerģija” var veidot līdz pat 10% no mājsaimniecības elektroenerģijas rēķina. Ir ļoti viegli aizmirst atvienot uzlādētu ierīci vai tās lādētāju. Tomēr, ja mājās tiek izmantots daudz sīkrīku, tam var būt jūtama ietekme. Eksperti norāda, ka ir vairākas ierīces, kuras pirms katras iziešanas no mājas noteikti vajadzētu atvienot no rozetes — pat ja prom dodaties tikai uz stundu.

Viena no šādām ierīcēm ir arī sildītājs. Atstāt sildītāju pieslēgtu elektrotīklam var būt ugunsbīstami, tāpēc drošības labad labāk to vienmēr atvienot.

